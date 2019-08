Arriva a Napoli e si cala subito nella parte il nuovo acquisto dei partenopei Hirving Lozano. Attaccante ventiquattrenne della nazionale messicana. Battere la Juventus campione d'Italia, è l'obiettivo numero uno del Napoli e del giocatore. Il calciatore dice di essere molto felice di essere arrivato in un grande club come il Napoli, con molti giocatori di esperienza e soprattutto un grande tecnico come Carlo Ancelotti, che ha vinto molto.

Il giocatore messicano è molto contento che il tecnico Ancelotti lo ha definito come prima scelta, aggiungendo che sin dal primo momento che ha saputo che il Napoli era interessato a lui, non ha mai avuto dubbi nel trasferirsi alla corte di Ancelotti.

Hirving Lozano: 'Subito disponibile a giocare contro la Juventus in campionato'

Sabato sera ci sarà il big match del Napoli contro la Juventus. L’ex calciatore del Psv Eindhoven manda un messaggio netto al tecnico Ancelotti: sono pronto a giocare. Questa contro la Juventus è la partita principe del campionato.

Hirving Lozano è pronto contro la Juventus, anche perché tradizione vuole che lui segni sempre alla prima partita di esordio. Poi parla di scudetto dicendo che sarà molto importante vincerlo e sicuramente è l'obiettivo principale, ma il tutto si costruisce partita dopo partita.

Il mercato della Juventus tra cessioni e nuovi acquisti

Ivan Rakitic trentunenne del Barcellona seduto per novanta minuti al Camp Nou, mentre Emre Can centrocampista bianconero era in panchina al Tardini.

Le partite contro il Parma e il Betis hanno mostrato la strategia del Barcellona e della Juventus nei confronti dei due giocatori. Le due società dialogano da almeno una settimana cercando uno scambio tra il centrocampista tedesco e quello croato: entrambi i calciatori vogliono cambiare aria e i due club, sarebbero pronti ad accontentarli mettendo a bilancio ricche plusvalenze. La differenza tra i due giocatori rimane solo la loro età: Ivan Rakitic è più vecchio di sei anni di Emre Can.

Non è un problema a condizione che la Juventus riesca a cedere però il francese Blaise Matuidi, considerando il poco tempo rimasto per il mercato. La sensazione è che un compromesso sia possibile, accontentando i due giocatori e soprattutto le due società. Il croato del Barcellona Rakitic spinge fortemente per l'addio ai blaugrana e vorrebbe ripartire da una grande squadra, qual è la Juventus. Certamente non sarà molto facile trovare spazio in una rosa molto folta formata da giocatori con un livello tecnico molto elevato.

Sul calciatore però ci sono anche altri club blasonati europei, ma in questo momento sembra avere la meglio la società bianconera.