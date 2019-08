Dopo le vittorie di Juventus e Napoli, è arrivata anche quella dell'altra candidata alla conquista dello scudetto, ovvero l'Inter di Antonio Conte. La squadra milanese nel posticipo di lunedì 26 agosto ha sconfitto per 4-0 il Lecce di Liverani. Su tutti, hanno brillato i nuovi acquisti Sensi e Lukaku, ma ci sono state anche importanti conferme da parte di Brozovic, di Lautaro Martinez e soprattutto di Candreva, il quale ha chiuso il match realizzando il quarto gol con una splendida conclusione da fuori area.

Nel post-partita il tecnico leccese ha parlato ai microfoni di Inter Tv, ribadendo come diventi il primo tifoso della squadra per la quale lavora, e ricordando che lui è sempre stato così: "Nel bene per chi mi assume, nel male per chi mi ha contro". Ovviamente non ha nascosto di aver provato un bel po' di emozione al debutto a San Siro e al rientro in Italia dopo la parentesi al Chelsea, anche perché si è trattato del primo impatto sul campo con i nuovi tifosi e il nuovo club.

Ad ogni modo, l'obiettivo principale dell'allenatore salentino è quello di lavorare sodo per conquistarsi la fiducia di tutto l'ambiente.

Conte e il mercato: 'Abbiamo le idee chiare, sappiamo dove rinforzarci'

In un secondo momento Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Dazn, ribadendo di non sentire l'esigenza di cercare l'empatia con i tifosi, poiché come sempre punta a dare il massimo, il 300% nel suo lavoro.

Dinanzi alle telecamere di Sky Sport, invece, si è soffermato sul mercato, ricordando di essere in piena sintonia con la società sulla gestione del caso Icardi.

Al contempo ha sottolineato che c'è grande chiarezza sulla strategia di mercato, rivelando che l'acquisto di Lukaku è stato una vera e propria occasione, giacché l'attaccante belga è stato pagato 65 milioni di euro dilazionati nell'arco di cinque anni. Inoltre ha evidenziato l'ottimo lavoro della società sulle uscite, con l'addio a tre calciatori che lo scorso anno erano stati dei punti di riferimento per la squadra (Nainggolan, Perisic e Icardi, anche se quest'ultimo non è stato ancora ufficialmente ceduto), ricordando che sono stati degnamente sostituiti.

Infine Conte ha precisato che anche le avversarie dirette dell'Inter hanno fatto un ottimo mercato. Dunque, alla luce delle dichiarazioni del tecnico interista, c'è da pensare che probabilmente quest'anno si assisterà ad un campionato più equilibrato e competitivo rispetto a quanto accaduto nelle ultime stagioni, quando la Juventus ha dominato in lungo e in largo, aggiudicandosi ben otto scudetti consecutivi.

Alexis Sanchez in arrivo

A proposito di arrivi, in casa Inter si attende ad ore l'ufficializzazione dell'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United. L'attaccante cileno quasi certamente approderà in nerazzurro con una formula del tutto vantaggiosa per il club milanese, ovvero un prestito gratuito con una parte dell'ingaggio che verrebbe pagata dai Red Devils, mentre soltanto nel prossimo anno i due club dovrebbero ritrovarsi per discutere eventualmente della cifra legata ad un eventuale diritto di riscatto.