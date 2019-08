Inter-Lecce, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, si disputerà oggi, lunedì 26 agosto, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. L’esordio stagionale di Antonio Conte sarà seguito da circa 65mila spettatori presenti sugli spalti dello stadio San Siro di Milano. Coloro che non avranno modo di essere presenti al Meazza per seguire Inter-Lecce, potranno guardare la partita in diretta tv e in streaming online.

Ultime Inter-Lecce: le probabili formazioni

Grande attesa per l’esordio in Serie A, durante Inter-Lecce di oggi 26 agosto 2019, di Romelu Lukaku, l’ex attaccante del Manchester United. Il belga sarà affiancato da Lautaro Martinez, che cercherà di approfittare degli spazi creati dal compagno di reparto. Per la sfida contro il Lecce, Antonio Conte schiererà il classico 3-5-2, con Handanovic tra i pali, difeso da Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio.

Godin assente per infortunio. A centrocampo dovrebbe giocare Sensi, probabilmente preferito a Nicolò Barella, uno degli acquisti dell’ultima (e attuale) sessione di mercato nerazzurra. Posto assicurato per Asamoah e Brozovic, a destra nell'Inter dovrebbe giocare Candreva.

In casa Lecce, Liverani dovrebbe affidarsi a Lapadula e Falco in attacco. Rossettini, Calderoni, Benzar e Lucioni dovrebbero stazionare davanti i pali difesi da Gabriel. Centrocampo a tre, con Majer, Petriccione e Tachtsidis dietro Shakhov, che avrà il compito di assistere la coppia di attaccanti Falco-Lapadula.

Inter-Lecce: dove vederla in diretta e in streaming online

La diretta Inter-Lecce fa parte del pacchetto dei tre match trasmessi in esclusiva da Dazn per la prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La piattaforma Dazn domenica 25 agosto ha trasmesso due partite in diretta streaming: Roma-Genoa e Verona-Bologna. Chiuderà la prima giornata di diretta tv il match tra l'Inter e il Lecce.