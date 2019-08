Il mercato potrebbe regalare clamorose trattativa da qui alla conclusione del Calciomercato estivo, prevista per il 2 settembre. Come è noto le società di vertice di Serie A devono sistemare le loro rose, in particolar modo Juventus, Napoli, Inter, Milan vorrebbero rafforzare il settore avanzato mentre ad esempio la Roma è alla ricerca di un difensore centrale. I bianconeri devono però piazzare sul mercato alcuni esuberi prima eventualmente di investire: su tutti potrebbero partire Rugani, Matuidi, Mandzukic ma non sono da escludere le partenze di Emre Can e Bentancur, che piacciono al Barcellona.

Di recente si è parlato anche di un possibile doppio scambio fra Juventus e Paris Saint Germain, che riguarderebbe Pjanic e Verratti e Emre Can e Draxler. Proprio quest'ultimo è da tempo un giocatore seguito dai bianconeri, sin dai tempi in cui il centrocampista offensivo tedesco giocava in Germania, nello Schalke 04. Come è noto il nazionale tedesco ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe rappresentare un ottima occasione di mercato per la Juventus.

Juventus, interessa Draxler

Secondo il noto giornale sportivo torinese Tuttosport, la dirigenza bianconera sarebbe interessata al centrocampista tedesco del Paris Saint Germain Draxler. Il classe 1993 sarebbe l'ideale per il gioco offensivo di Maurizio Sarri, in quanto potrebbe essere schierato come trequartista centrale e come esterno offensivo del 4-3-3 del tecnico toscano. Attualmente il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021 ed ha una valutazione di mercato di 35 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Come già detto prima, potrebbe rientrare anche in un possibile scambio con Emre Can, giocatore duttile ma non considerato il centrocampista ideale da Maurizio Sarri, che preferisce qualità nella mediana.

L'importanza di Emre Can alla Juventus

Resta però l'importanza tattica dell'ex Liverpool, in quanto potrebbe essere schierato anche difensore centrale. L'anno scorso Allegri lo fece giocare terzo difensore di desta nel match degli ottavi di finale di Champions League, scelta che si rivelò decisiva per il passaggio del turno dei bianconeri ai quarti di finale.

Inoltre, qualora fosse confermata la cessione di Rugani, la Juventus avrebbe solo quattro difensori centrali in rosa, ed avere un giocatore come Emre Can sarebbe utile anche per eventuali esigenze difensive. Più probabile allora la cessione di Bentancur, considerato da Sarri la prima riserva di Pjanic e quindi un regista. L'anno scorso infatti Allegri impiegava l'ex Boca in tutti i ruoli del centrocampo, inoltre a differenza dello scorso anno, in questa stagione Bentancur ha più concorrenza considerando gli acquisti di Rabiot e Ramsey.