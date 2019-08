Il giorno clou è arrivato: allo stadio Oreste Granillo torna a rotolare il pallone, nel match valido per il Primo Turno eliminatorio di Coppa Italia - Tim Cup Reggina-Vicenza.

Si affrontano due squadre che sognano il salto di categoria per la stagione ormai alle porte: la Reggina di mister Mimmo Toscano è una compagine che si è ben rinforzata in questa finestra di mercato e punta con tutte le forze al ritorno in cadetteria.

Il patron Gallo ha riportato l' entusiasmo in tutto l'ambiente amaranto, dopo annate a dir poco deludenti e lo spettro di un possibile fallimento sempre dietro l'angolo.

Di fronte il Vicenza del tecnico Domenico Di Carlo, allenatore esperto, che vuole dire la sua nel girone di competenza: nell'ultima stagione non sono mancati gli errori che hanno costretto i biancorossi a trascorrere un'altra annata in Serie C.

Reggina-Vicenza, le probabili formazioni

In vista della sfida in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 20.30, il tecnico della Reggina Toscano è costretto a rinunciare a Gasparretto, a causa di qualche noia muscolare: nel 3-5-2 che intenderà opporre ai veneti spazio a Farroni tra i pali, Bertoncini centrale di difesa, con Loiacono terzino destro e Rossi terzino sinistro.

A centrocampo Kirwan e Bresciani agiranno da esterni, mentre Bianchi, De Rose e Sounas sulla mediana. Tandem offensivo composto da Doumbia e Reginaldo.

Il Vicenza di Di Carlo dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-1-2 con Albertazzi tra i pali, Padella e Bizzotto centrali, affiancati da Cappelletti e Liviero. Scoppa nel ruolo di playmaker, mentre Zonta ed Emmanuello esterni. Giacomelli agirà alle spalle del duo Guerra-Marotta.