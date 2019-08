Quella di oggi è una domenica di riposo per la Juventus che dopo la gara contro l'Atletico Madrid potrà così rilassarsi. I bianconeri sono reduci da un lavoro molto intenso e adesso avranno due giorni di vacanza. La Juve, ieri, ha dimostrato di aver fatto dei progressi a livello tattico anche se dal punto di vista del risultato le cose non sono andate benissimo visto che l'Atletico Madrid ha vinto per 2-1.

Va sottolineato che però la squadra di Maurizio Sarri ha colpito due pali con Douglas Costa e Adrien Rabiot. Al termine della sfida di ieri, Miralem Pjanic, con un post su Instagram, ha spiegato che mancano ancora due settimane all'esordio in campionato e che questa data è ben stampata nella testa di tutta la squadra. Adesso, però, la Juve si godrà due giorni di riposo e da martedì pomeriggio, Cristiano Ronaldo e compagni inizieranno a preparare la sfida in famiglia di Villar Perosa.

La Juve prepara l'esordio in campionato

Dopo la gara contro l'Atletico Madrid, Maurizio Sarri ha deciso di concedere due giorni di vacanza alla sua Juventus. Infatti, la squadra non sarà alla Continassa fino a martedì pomeriggio giorno in cui riprenderanno gli allenamenti. Dunque dal 13 agosto, per la Juve inizierà il countdown in vista del match contro il Parma. Il 24 agosto è la data cerchiata con il circoletto rosso da Maurizio Sarri e dai suoi ragazzi, perché da lì in avanti si comincerà a fare davvero sul serio.

Lo ha spiegato anche lo stesso Miralem Pjanic il quale sui social, ha messo in evidenza che contro il Parma sarà una gara molto importante visto che varrà tre punti. Dunque dai prossimi giorni la Juve, nel suo quartier generale della Continassa, lavorerà ancora più intensamente per arrivare al top per l'inizio del campionato. Il tempo delle amichevoli, come ha spiegato Federico Bernardeschi sui suoi profili social, è finito adesso la Juve si allenerà a Torino per mettere nel mirino la sfida contro il Parma.

Mercoledì la festa di Villar Perosa

Il momento più atteso dell'estate per tutti gli juventini è il tradizionale vernissage di Villar Perosa. La Juventus, come sempre, riceverà l'abbraccio dei suoi tifosi che saliranno in Val Chisone anche per accogliere i nuovi acquisti. La squadra prima di scendere in campo sarà ospite nella villa della famiglia Agnelli, dove il presidente bianconero farà il classico discorso di inizio anno.

Dunque come sempre Villar Perosa sarà l'occasione per dare il via alla nuova stagione e per i calciatori ci sarà il classico bagno di folla con i tifosi che daranno la carica ai loro beniamini. Quella tra Juve A e Juve B dovrebbe essere l'ultima prova generale della squadra di Maurizio Sarri prima dell'esordio in campionato. Infatti, al momento non sembrano essere in programma altri test per i campioni d'Italia che dunque torneranno in campo il 24 agosto al Tardini di Parma e lì si inizierà a fare sul serio e il tempo delle prove sarà finito.