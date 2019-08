Il Sassuolo 2019-20 sarà una formazione con diverse novità. Questo è almeno quello che ha rivelato finora il Calciomercato riguardo la squadra neroverde, affidata ancora una volta a mister De Zerbi, confermato alla guida tecnica.

Ormai il Sassuolo non è più una rivelazione, bensì una squadra affermata che adesso è chiamata a compiere il definitivo salto di qualità, magari puntare a qualcosa in più di una comoda salvezza.

Il probabile schieramento del Sassuolo

Il calciomercato, come sappiamo, è aperto fino al prossimo 2 settembre e anche in casa neroverde è lecito attendersi qualche altro acquisto, magari in difesa (Toprak?). Al momento De Zerbi continuerebbe a schierare la sua squadra con il 4-3-3, modulo che del resto ha già utilizzato nella passata stagione. La formazione tipo sembra fatta, anche se le alternative non mancano di certo al tecnico che senza dubbio concederà spazio a tutti gli elementi che fanno parte della sua rosa.

In porta scontata la conferma di Consigli, esperto estremo difensore che ormai in Serie A può essere considerato un veterano. Toccherà a lui difendere i pali dei neroverdi, che si affidano alla sua bravura per conservare la rete immacolata. A destra la novità si chiama Toljan, arrivato in questa sessione di mercato per prendere il posto di Lirola. A sinistra c'è la conferma di Rogerio. Al centro Ferrari sembra essere l'unico sicuro di una maglia da titolare, l'altra se la contenderanno Marlon e il nuovo arrivo Gravillon, centrale scuola Inter e lo scorso anno a Pescara.

A centrocampo probabilmente ci saranno le novità più importanti del Sassuolo 2019-20. Ceduto Sensi all'Inter, i neroverdi possono però contare sul dinamismo del nuovo acquisto Traorè, giovane seguito dalle big che in Emilia potrà continuare a crescere. In cabina di regia un altro nuovo arrivato, vale a dire Obiang, tornato in Italia dopo l'esperienza in Premier League. Il reparto sarà completato da Duncan, che si gioca il posto con Locatelli.

E il tridente offensivo? Anche in questo reparto sembrano esserci delle certezze per De Zerbi. La prima si chiama Berardi. L'attaccante esterno è rimasto ancora una volta in Emilia pronto a dimostrare il suo valore. L'altro esterno sarà Boga, il cui rendimento è cresciuto parecchio nello scorso girone di ritorno. Attaccante imprevedibile, che dribbla tantissimo e può creare scompiglio in area avversaria.

Il nuovo centravanti è invece Caputo, prelevato dall'Empoli. Nell'ultimo campionato di serie A ha dimostrato di avere grande fiuto del gol finendo in doppia cifra, un fiuto che ora dovrà sfruttare anche con addosso la maglia del Sassuolo.