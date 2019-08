Questa mattina, la Juventus si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi e per preparare la sfida di domani contro l'Atletico Madrid. La sfida contro gli spagnoli servirà soprattutto per capire a che punto è la preparazione e soprattutto per mettere minuti nelle gambe ai giocatori. Maurizio Sarri probabilmente ripartirà dal 4-3-3 che ha provato anche mercoledì nella sfida contro il Novara.

Il tecnico toscano per la sfida contro l'Atletico Madrid ha convocato ben 25 giocatori e nell'elenco figura il nome del neo bianconero Danilo. Oltre al brasiliano c'è anche Paulo Dybala che dopo i mancati trasferimenti in Inghilterra vuole provare a riprendersi la Juve.

La Juve parte per Stoccolma

Quella di oggi è una giornata molto intensa per la Juventus. Infatti, i bianconeri in mattinata hanno svolto l'allenamento alla Continassa e adesso sono partiti per Stoccolma.

Sull'aereo che sta portando la squadra in Svezia ci sono ben 25 convocati da Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha diramato l'elenco completo dei giocatori che saranno a disposizione per la sfida di domani contro l'Atletico Madrid, ecco la lista completa: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Pellegrini, Demiral, Bentancur, Bernardeschi, Pinsoglio e Buffon.

Dunque l'allenatore della Juve ha tutti a disposizione ad eccezione del solo Aaron Ramsey. Il gallese in settimana ha ripreso ad inserirsi gradualmente in gruppo, ma al momento non è ancora completamente a disposizione. Perciò per vedere Ramsey in campo i tifosi bianconeri dovranno aspettare ancora un po'. Magari il gallese potrebbe esserci per la sfida di mercoledì 14 agosto fra la Juve A e la Juve B.

Infatti, la prossima settimana ci sarà il tradizionale appuntamento di Villar Perosa. Come sempre la partita in famiglia sarà l'occasione per dare il benvenuto ai nuovi acquisti e i tifosi bianconeri accorreranno come sempre numerosissimi visto che i biglietti sono già andati sold out.

Domani Sarri dovrebbe schierare il 4-3-3

Domani Maurizio Sarri dovrebbe continuare nel solco tracciato qualche settimana fa e dovrebbe schierare ancora il 4-3-3.

In attacco il tecnico toscano probabilmente ripartirà da Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, insieme a loro ci dovrebbe essere uno fra Mario Mandzukic o Gonzalo Higuain. A gara in corso probabilmente ci potrebbe anche essere spazio per Douglas Costa e Paulo Dybala. La prima di campionato si avvicina e Sarri spera di vedere dei progressi soprattutto a livello tattico e il test contro l'Atletico Madrid svelerà a che punto è il lavoro della Juve.