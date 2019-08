Oggi, la Juventus tornerà in campo per giocare contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri questo sarà un test molto importante per capire come procede la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Maurizio Sarri vorrà capire come procede l'apprendimento dei suoi schemi da parte dei giocatori juventini. Il tecnico tatticamente non presenterà novità e punterà ancora fortemente sul 4-3-3. In attacco, la Juve si presenterà con il tridente che fino ad ora ha utilizzato di più ovvero quello formato da Federico Bernardeschi, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Il Pipita resta sul mercato ma il giocatore non vuole andarsene e sta facendo di tutto per cercare di convincere la Juve a dargli un'altra chance e questa chance il tecnico toscano sembra intenzionata a concedergliela già oggi visto che dovrebbe essere il perno centrale dell'attacco juventino.

La Juve torna in campo

La Juventus, oggi, giocherà un'importante amichevole per capire a che punto è il lavoro estivo. Maurizio Sarri, contro l'Atletico Madrid, schiererà una formazione che probabilmente sarà simile a quella che impiegherà contro il Parma. In porta ci sarà Szczesny, davanti a lui ancora la linea a quattro che sarà guidata dalla coppia Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, sulle fasce, invece, si muoveranno Mattia De Sciglio e Alex Sandro.

Mentre a centrocampo l'allenatore bianconero punterà su quella che considera la linea titolare ovvero quella composta da Emre Can, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot. Mentre in avanti Maurizio Sarri confermerà Federico Bernardeschi, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Sarà interessante capire chi entrerà a gara in corso per vedere se Sarri ha intenzione di puntare magari su Dybala che nelle ultime ore è stato piuttosto chiacchierato sul mercato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Cristiano Ronaldo

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Risveglio muscolare in un parco per la Juve

Nel primo pomeriggio di ieri, la Juve è partita dall'aeroporto di Torino caselle per volare a Stoccolma. Una volta arrivata in Svezia la squadra si è diretta subito in albergo per la cena.

Dopo aver cenato Danilo e Luca Pellegrini hanno dovuto rispettare la tradizione e hanno dovuto presentarsi cantando davanti ai nuovi compagni. Questa mattina, invece, la squadra si è messa subito al lavoro e Maurizio Sarri e il suo staff hanno fatto svolgere il risveglio muscolare ai giocatori bianconeri. La Juve si è ritrovata in un parco per effettuare il riscaldamento mattutino. Poi per i bianconeri ci sarà il pranzo, il riposo pomeridiano, la merenda, la riunione tecnica e successivamente la partenza per lo stadio.

Dunque quella di oggi è una tabella di marcia ben scandiate per i calciatori della Juve che così si caleranno già in clima campionato visto che l'amichevole odierna servirà per testare l'intesa che la squadra ha cercato di affinare nelle ultime settimane in quel della Continassa.