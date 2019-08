La nuova stagione di Fantacalcio si appresta a cominciare. In vista dell’asta sono già state annunciate le quote da parte della Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda il reparto difensivo, troveremo tante novità quest’anno. Infatti, diverse squadre di Serie A hanno rinforzato proprio la difesa, con acquisti top; basti pensare a Matthijs De Ligt della Juventus, arrivato dall’Ajax, e Diego Godín dell’Inter, giunto a parametro zero dall’Atlético Madrid.

Volti nuovi per il campionato, ma ci saranno anche altri giocatori trasferiti da una squadra all’altra. Fatta questa premessa, vogliamo suggerirvi i difensori da comprare all’asta del fantacalcio, tra goleador e terzini per assist.

Vavro la sorpresa, Mancini si confermerà?

Tra i volti nuovi della Serie A ci sarà Denis Vavro. Il difensore slovacco, prelevato dal Copenaghen da parte della Lazio, potrebbe essere una delle sorprese di quest’anno.

In Danimarca ha messo a segno solamente 3 goal in due stagioni, ma nello Žilina aveva fatto vedere grandi dote realizzative. Nella stagione 2016/17 mise a referto 6 goal. Il classe ’96 potrebbe ritagliarsi spazio nella difesa di Simone Inzaghi e regalare qualche bonus al fantacalcio.

La rivelazione della passata stagione, ovvero Gianluca Mancini, si è accasato alla Roma e cercherà di confermare quanto di buono fatto all’Atalanta, dove ha segnato 5 goal in campionato.

Tra i difensori centrali in grado di andare a segno con frequenza non possiamo non inserire i neo arrivati Matthijs De Ligt e Diego Godín, oltre alla coppia del Napoli formata da Kalidou Koulibaly e Kōstas Manōlas. Solidi giocatori, che garantiscono una buona fantamedia sono anche Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Milan Škriniar, Stefan De Vrij, Alessio Romagnoli, Francesco Acerbi e Nicolas Nkoulou.

Per quanto riguarda i difensori della Juventus, attenzione al possibile turnover, visto che scalpita anche Merih Demiral. Dopo la buona stagione passata, anche Armando Izzo garantisce buoni voti e bonus, a cui aggiungiamo anche il giovane Cristian Romero del Genoa.

Spostandoci sulle fasce, nella categoria dei terzini, abbiamo Aleksandar Kolarov tra i top player. I suoi 8 goal realizzati la stagione scorsa lo mettono in pole position tra le scelte.

Quest’anno, però, potrebbe trovare meno spazio con l’arrivo di Leonardo Spinazzola. Poco sotto troviamo Alessandro Florenzi, altro giallorosso su cui puntare all’asta. Alex Sandro e João Cancelo sono pronti al riscatto dopo un’annata non al meglio, al pari di Faouzi Ghoulam. In casa Napoli abbiamo anche il neo arrivato Giovanni Di Lorenzo, altra rivelazione della scorsa stagione.

Tra gli altri terzini da acquistare in fase d’asta segnaliamo Hans Hateboer e Timothy Castagne dell’Atalanta e Nicola Murru della Sampdoria.

Il volto nuovo è Theo Hernández del Milan. Il rossonero, però, ha rimediato un infortunio e salterà le prime giornate di campionato. Torna nel fantacalcio Antonio Barreca, nello specifico al Genoa, che punta ad alcuni bonus. Da appuntare sul taccuino anche Mitchell Dijks e Mohamed Fares.