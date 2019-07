La Lega Calco ha ufficializzato data e orario relativo al sorteggio del calendario di Serie A 2019/20. L’appuntamento sarà fissato per lunedì 29 luglio a partire dalle ore 18:45 presso gli studi televisivi dell’emittente Sky a Milano. Nel corso della cerimonia, che potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, oltre che in streaming attraverso l’utilizzo di Sky Go, verranno svelate tutte le giornate del campionato, che ricordiamo comincerà sabato 24 agosto con i primi anticipi della stagione.

Si concluderà domenica 24 maggio e saranno previsti 3 turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 22 aprile. Dopo la sperimentazione della passata stagione, non si disputeranno partite durante le festività natalizie. Infatti, si tornerà ad avere la pausa invernale, programmata dal 23 dicembre al 5 gennaio.

In occasione della stagione 2019/20 si celebreranno i 90 anni dalla nascita del girone unico.

Al via ci saranno i 12 club vincitori per almeno una volta dello scudetto dal 1929/30 ad oggi. La squadra più titolata è la Juventus, che prima di allora aveva vinto solamente 3 volte il campionato. A partire dalla stagione 1930/31 conquistò il titolo per 5 anni consecutivi, record riuscito solamente a Torino e Inter qualche anno più tardi, prima della striscia di 8 scudetti di fila vinti a partire dalla stagione 2011/12 ad oggi.

Juventus squadra da battere anche quest’anno

La Juventus sarà la squadra da battere anche quest’anno. I bianconeri, dopo l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, saranno ancora i favoriti per la vittoria dello scudetto. Qualora dovessero riuscirci, sarebbe per loro il nono scudetto consecutivo. Gli acquisti effettuati dalla società durante la campagna estiva di calciomercato hanno rinforzato una rosa già di per sé vincente.

Le squadre avversarie stanno provando a colmare il gap, ma non sarà certo semplice interrompere il dominio della Juventus.

Il Napoli si è rinforzato in difesa con l’acquisto di Kōstas Manōlas, ma cerca un paio di innesti in attacco, dove potrebbero successivamente esserci delle partenze. Niente male la campagna acquisti dell’Inter, che con Antonio Conte in panchina non potrà accontentarsi di un piazzamento in campionato.

Mancano due attaccanti richiesti dall’allenatore e qualora dovessero arrivare, i nerazzurri potrebbero alzare l’asticella. Romelu Lukaku è l’obiettivo principale, ma non si molla l’idea Edin Džeko. Anche per l’Inter bisognerà pensare alle cessioni, con la “grana” Mauro Icardi da sbrogliare entro la fine del calciomercato. In attesa di aggiornamenti, ricordiamo che la stagione di Coppa Italia si inaugurerà domenica 4 agosto con il primo turno eliminatorio.

Il tabellone è stato sorteggiato alcuni giorni fa.