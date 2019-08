Dopo aver visto difensori e centrocampisti, è tempo di parlare degli attaccanti da prendere all’asta di fantacalcio. Bisogna saper scegliere i giusti giocatori, perché proprio questo reparto aiuta a vincere. Non solo top player, ma anche acquisti low cost, che possono poi rivelarsi delle sorprese nel corso della stagione. Krzysztof Piątek lo è stato l’anno passato, stavolta sarà uno dei più quotati in lista.

Tra i bomber in grado di superare 20 goal stagionali troviamo ovviamente Cristiano Ronaldo. Oltre al portoghese della Juventus, non si possono tralasciare Fabio Quagliarella, capocannoniere della scorsa Serie A con 26 goal e 7 assist, e Duván Zapata. Per entrambi, però, non sarà facile ripetere quanto fatto nella scorsa annata. Tra le certezze inseriamo anche Ciro Immobile, nonostante abbia avuto uno score al di sotto della sua media nell’ultimo campionato.

L’attaccante della Lazio potrebbe tornare ad essere uno dei bomber più prolifici della Serie A, come già fatto in carriera.

In casa Inter, dove c’è ancora incertezza sul futuro di Mauro Icardi, è il suo connazionale Lautaro Martínez ad essere il migliore da comprare assieme al neo arrivato Romelu Lukaku. Quest’anno avrà certamente più spazio e potrà segnare maggiormente. Al pari di Mauro Icardi, anche su Gonzalo Higuaín possiamo dire la stessa cosa.

Dovesse rimanere alla Juventus, non avrebbe un grosso minutaggio, mentre dovesse accasarsi alla Roma, ecco che cambierebbe tutto. Un suo sbarco nella Capitale libererebbe Edin Džeko, che si trasferirebbe all’Inter. Top è anche Andrea Belotti, chiamato come sempre a capitanare l’attacco del Torino. Chiudiamo con gli attaccanti del Napoli. Non si sa ancora se potrà arrivare qualcuno di nuovo nel ruolo di centravanti, ma nel frattempo è Arkadiusz Milik la punta su cui affidarsi, anche se verrà rinnovato il consueto ballottaggio con Dries Mertens. Oltre a loro due abbiamo Lorenzo Insigne.

Ritorno di Nestorovski al fantacalcio, Caputo si confermerà?

Tra gli attaccanti di seconda fascia abbiamo Leonardo Pavoletti (Cagliari), Francesco Caputo (Sassuolo) e Andrea Petagna (Spal). Sono tutti reduci da una buona stagione, ricca di bonus, perciò cercheranno di confermarsi tra i marcatori di seconda fascia. Un grande ritorno al fantacalcio è quello di Ilija Nestorovski. Il macedone è stato acquistato dall’Udinese e insidia la titolarità di Kevin Lasagna.

A Palermo ha dimostrato di essere in grado di fare parecchi goal, staremo a vedere se accontenterà i suoi fantallenatori. Un po’ come fatto da Francesco Caputo l’anno scorso con l’Empoli, anche Alfredo Donnarumma tenterà di essere una delle sorprese. Dopo aver segnato raffiche di goal in Serie B, proverà a replicarsi in Serie A per la salvezza del suo Brescia.

Tra gli altri nomi su cui puntare abbiamo anche Giovanni Simeone (Fiorentina), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Santander (Bologna), Roberto Inglese (Parma), Luis Muriel (Atalanta).

Per quanto riguarda altre sorprese, segnaliamo Andrea Pinamonti acquistato dal Genoa e Gianluca Lapadula del Lecce. Quest’ultimo cerca riscatto in una piazza molto calda, tornata sul palcoscenico della Serie A. Questi attaccanti sono listati tra i low cost, un po’ come Samuel Di Carmine del Verona. Tra le novità, infine, abbiamo il neo acquisto del Milan, Rafael Leão.