Alexis Sanchez potrebbe sbarcare a Milano già nella giornata di oggi. Dopo una trattativa che sembrava in discesa sin dalle prime battute, ma che si era complicata nei giorni immediatamente successivi, la dirigenza nerazzurra ha finalmente chiuso per l'attaccante cileno che, contrariamente a quanto era stato ventilato nei giorni scorsi, arriva invece in prestito secco. Parte del suo stipendio sarà a carico del Manchester United, anche se l'Inter ha dovuto leggermente aumentare la posta.

Ad ogni modo i Red Devils sono venuti incontro alla volontà del giocatore, ormai da mesi quasi un 'corpo estraneo' dalle parti dell'Old Trafford e desideroso di rimettersi in carreggiata nel campionato dove è praticamente sorta la sua stella ai tempi dell'Udinese.

Le cifre dell'affare

Sanchez arriva dunque in prestito secco, ma le due società discuteranno più avanti di eventuali diritti di riscatto.

Il Nino Maravilla è reduce da un'esperienza letteralmente disastrosa a Manchester, ma Conte è disposto a scommettere sulle sue qualità che, ad onor del vero, sono sempre state notevoli, basti pensare al suo rendimento in Italia e, successivamente, con le maglie di Barcellona ed Arsenal. Il giocatore, pur di trovare una sistemazione che potesse garantirgli un maggiore minutaggio rispetto agli ultimi mesi, si è ridotto l'onerosissimo stipendio e guadagnerà 'soltanto' 12 milioni di cui 5 a carico dell'Inter ed i rimamenti 7 a 'libro paga' dello United.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Inter

Conte a caccia di un vice-Lukaku

Nella visione di Conte, però, l'attacco della sua Inter manca ancora di qualcosa. Inevitabile considerare Romelu Lukaku il punto di riferimento ed il belga, pur non ancora al top della condizione, ha risposto alla grande nella vittoriosa prima sfida di campionato contro il Lecce con diversi buoni spunti e, soprattutto, con il suo primo gol ufficiale con la maglia della Beneamata.

Ma alla luce delle caratteristiche degli altri attaccanti, dunque Lautaro, il citato Sanchez, Esposito e Politano, a giudizio di Conte manca un 'vice-Lukaku', un ariete dalla prestanza fisica simile a quella dell'ex bomber di Everton e Manchester United che possa eventualmente sostituirlo in una stagione intensa che vede la squadra impegnata su più fronti. In tal senso il prescelto potrebbe essere Andrea Petagna, centravanti mancino di scuola Milan, ex Atalanta, attualmente in forza alla Spal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero stati avviati contatti per strappare alla formazione estense il 24enne triestino.

Biraghi in arrivo

Poche ore prima della fumata bianca per Sanchez, l'Inter aveva chiuso la trattativa per riportare a Milano il difensore esterno sinistro Cristiano Biraghi. Un acquisto che arricchisce ulteriormente la presenza di giocatori italiani in nerazzurro, fortemente voluta da Antonio Conte. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni che saranno eventualmente versati nelle casse della Fiorentina. Alla società gigliata è stato inoltre ceduto Dalbert in prestito secco, anche se il giocatore brasiliano aveva ben impressionato in tutto il pre-campionato in cui Conte lo ha fatto giocare con buona continuità.