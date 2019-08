La Juventus prosegue la preparazione estiva, con gran parte del lavoro incentrato su tattica e atletica. Sabato 17 agosto è attesa l'amichevole contro la Triestina, Sarri vuole testare a che punto si trovano i bianconeri ad una settimana dall'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18 a Parma. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco del tecnico toscano: l'esigenza principale restano però le cessioni, solo dopo alcune partenze i bianconeri potrebbero decidere di investire su altri giocatori.

Uno dei più apprezzati dalla dirigenza è il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa, che dopo i contrasti con la dirigenza toscana, potrebbe rimanere almeno un'altra stagione a Firenze. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore non avrebbe apprezzato l'atteggiamento dalla Juventus, che non sarebbe sembrata decisa sul suo eventuale acquisto. Proprio per questo per la prossima stagione si potrebbe presentare un'ulteriore possibilità per il nazionale italiano, l'Inter, che apprezza moltissimo il giocatore.

Juventus, Chiesa sarebbe deluso dalla Juventus

Secondo il noto giornale sportivo milanese, il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa sarebbe deluso dall'atteggiamento della Juventus, che non avrebbe affondato con decisione sulla possibilità di acquistare il nazionale italiano. Ecco perché per il giocatore potrebbero prospettarsi nuovi scenari per la prossima stagione, ovvero l'Inter, con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta che ha ottimi rapporti con la dirigenza della Fiorentina.

L'idea dell'ex dirigente bianconero sarebbe quella di gettare le basi con la società toscana per lo scambio Dalbert-Biraghi (il brasiliano a Firenze ed il nazionale italiano a Milano) ma anche per un eventuale acquisto per la prossima stagione di Federico Chiesa, ritenuto ideale da Conte per il suo gioco. Lo 'scontro' fra Inter e Juventus, oltre a riguardare il campo, è pronto a spostarsi anche sul mercato, se consideriamo anche il possibile scambio fra Icardi e Dybala.

Il mercato della Juventus

Resta per la Juventus l'esigenza di cedere alcuni esuberi: sono tanti i giocatori a rischio cessione. Da Perin a Rugani, che interessano al Monaco, ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino ad arrivare a Mandzukic, Higuain e Dybala. Probabilmente non lasceranno tutti la Juventus ma la volontà della dirigenza bianconera sarebbe quella di cedere gran parte degli esuberi. Si attendono novità soprattutto da Mandzukic, che piace al Bayern Monaco, da Higuain, apprezzato dalla Roma e da Dybala, che in caso di partenza di Neymar, potrebbe essere il sostituto del brasiliano al Paris Saint Germain.