La Juventus prosegue il suo lavoro sulla parte tattica, considerando che mancano poco più di 20 giorni all'inizio del campionato. I bianconeri saranno i primi a giocare sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Nonostante luglio sia stato un mese molto ricco dal punto di vista degli arrivi (Ramsey, Rabiot, Buffon, Pellegrini, Demiral e De Ligt), agosto potrebbe regalare altri acquisti importanti, ma sarà importante piazzare sul mercato alcuni esuberi.

La rivoluzione principale potrebbe riguardare il settore avanzato: Kean è praticamente un giocatore dell'Everton, Dybala potrebbe essere inserito in uno scambio, con l'argentino al Manchester United e Lukaku alla Juventus, mentre non sono da escludere le partenze di Higuain e Mandzukic. L'eventuale arrivo del belga a Torino non escluderebbe quello di Mauro Icardi: come scrive la Gazzetta dello Sport infatti, l'argentino vuole i bianconeri, e avrebbe rifiutato gli eventuali interessamenti da parte del Napoli e della Roma.

Juventus, Icardi vuole trasferirsi a Torino

Secondo La Gazzetta dello Sport, Icardi vuole trasferirsi solo in bianconero. Rifiuterebbe infatti le possibilità Napoli e Roma: proprio la società campana sarebbe molto interessata alla punta dell'Inter anche se, dopo lo spostamento di Callejon da esterno offensivo a regista, il Napoli potrebbe decidere di investire proprio su un centrocampista. Si parla molto di Lozano del PSV, dopo che Pepè si è trasferito all'Arsenal.

Come dicevamo, Icardi accetterebbe molto volentieri la Juventus, ma l'argentino potrebbe decidere di rimanere all'Inter, con la volontà di rilanciarsi. Ma la linea adottata dalla società di Suning escluderebbe la possibilità che venga reintegrato in rosa. Probabile quindi che entro la fine del mercato Icardi possa lasciare l'Inter.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato bianconero dovrebbe passare dalle cessioni: si attendono novità su Perin, che potrebbe trasferirsi all'Aston Villa, e sui centrocampisti Khedira e Matuidi.

Il tedesco piace all'Arsenal mentre il nazionale francese deve giocare titolare per potersi garantire la convocazione ad Euro 2020. Potrebbe ritornare al Paris Saint Germain, con la Juventus che lo valuta almeno 25 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato, Higuain piace alla Roma che lo vedrebbe come la punta ideale per il gioco di Fonseca. Anche Mandzukic potrebbe lasciare Torino: interessa al Borussia Dortmund ed alcune società cinesi.

Inoltre, se dovesse saltare il trasferimento di Dybala al Manchester United, il croato potrebbe essere l'alternativa per la società inglese.