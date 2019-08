La Juventus continua la sua preparazione estiva ed il lavoro di Sarri sta riguardando soprattutto la parte tattica e quella atletica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano: le ultime novità che arrivano dall'Inghilterra confermano un clamoroso stop per quanto riguarda lo scambio Dybala-Lukaku, con il Manchester United che non avrebbe apprezzato le richieste economiche dell'argentino.

Rimanendo sempre in Inghilterra, sarebbe vicina alla conclusione la trattativa con il Manchester City per il passaggio di Joao Cancelo alla società inglese, con la Juventus che dovrebbe incassare circa 35 milioni di euro più il cartellino di Danilo. Sempre rimanendo in tema terzini, i bianconeri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', starebbero lavorando all'acquisto di un giovane del Barcellona, autore di un grande Europeo under 19 con la Spagna, con la quale appunto ha vinto la massima competizione europea per nazionali giovanili: parliamo di Miranda.

Il giovane Miranda piace a mezza Europa

Secondo il noto giornale sportivo milanese, la Juventus sarebbe interessata all'acquisto del giovane terzino sinistro del Barcellona Miranda.

Il giocatore ha molto mercato soprattutto in Spagna, con Betis e Granada che sarebbero pronte ad investire sul giovane. La società catalana proprietaria del cartellino apprezzerebbe anche la destinazione Twente, società olandese con la quale il Barcellona ha una collaborazione. La Juventus però resta interessata e sarebbe pronta ad investire i 15 milioni di euro richiesti dalla società catalana. Il problema di fondo è che il Barcellona vuole il diritto di riacquisto, fissato a circa 25 milioni di euro.

Una clausola che i bianconeri non vorrebbero accettare, ritenendosi una società di livello, inoltre la Juventus non vorrebbe ripetere l'errore commesso con l'acquisto di Morata dal Real Madrid. Come possiamo ricordare, infatti, i bianconeri sono riusciti a valorizzare lo spagnolo, ma il Real Madrid inserì un diritto di riacquisto esercitabile dopo due anni che venne evidentemente 'rispettato' dalla società spagnola.

Resta però concreta la cessione di Miranda, considerando anche che il Barcellona ha di recente ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro del Betis Siviglia Junior Firpo per un totale, compresi bonus, di 30 milioni di euro.

Paratici lavora anche al mercato in uscita

Dopo l'ufficializzazione di Kean all'Everton, si attendono novità anche dal fronte Joao Cancelo, ma l'dea della dirigenza bianconera è quella di cedere anche altri esuberi prima di investire ulteriormente.

Potrebbero lasciare Torino sia Khedira che Matuidi: il tedesco piace all'Arsenal mentre il nazionale francese potrebbe ritornare al Paris Saint Germain.