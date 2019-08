Il Milan è una delle cinque squadre di Serie A interessate ad acquistare Alexis Sanchez dal Manchester United, secondo le ultime indiscrezioni. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror nella giornata di giovedì il Milan sarebbe interessato all'attaccante del Manchester United, il quale sarebbe in uscita dai Red Devils che avrebbero intenzione di abbassare il monte ingaggi. Sanchez ha segnato solo un gol e messo a segno tre assist in 20 presenze in Premier League la scorsa stagione nonostante fosse il giocatore più pagato nella storia del club.

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese il Milan è apparentemente una delle squadre in corsa, così come i rivali dell'Inter, della Juventus e della Roma. Quello che sembrava un accostamento inverosimile dato l'ingaggio del giocatore e la strategia di mercato del Milan che prevede l'acquisto di calciatori giovani, secondo il Daily Mail è davvero una pista concreta. Anche la Juventus e il Napoli sono interessati a Sanchez, con il suo agente Fernando Felicevich che ha già incontrato il club bianconero.

Offerta del Werder Brema per Conti, il Milan punta Aurier

Il futuro del terzino del Milan Andrea Conti è in bilico. L'italiano non è stato considerato una parte fondamentale dei piani di Marco Giampaolo e quindi sembra sempre più probabile che si allontanerà dai rossoneri. Il team tedesco del Werder Brema ha lanciato un'offerta per Conti, chiedendo che il giocatore venga ceduto in prestito per poi fare ritorno al Milan.

Infatti, nonostante il desiderio di Conti di rimanere, il Milan sta già pensando al suo sostituto, il terzino destro del Tottenham Hotspur Serge Aurier, che è stato proposto al club nei giorni scorsi. Il futuro di Conti sarà deciso entro le prossime settimane e possiamo aspettarci ulteriori notizie sulla situazione entro lunedì, con l'offerta del Werder sul tavolo.

Milan, gli aggiornamenti su Correa

L'Atletico Madrid non concede sconti al Milan per Angel Correa nonostante il desiderio di acquistare Rodrigo.

Secondo le ultime indiscrezioni si dovrebbe innescare un ciclo di trasferimenti con Correa che finalmente si unirebbe al Milan, Rodrigo Moreno all'Atletico dal Valencia e Andre Silva probabilmente si trasferirebbe al Mestalla per sostituire l'attaccante. Anche se l'accordo con l'argentino sembra già essere concluso l'agente di Correa - Agustin Jimenez - ha riferito di aver ricevuto notizie dalla dirigenza rossonera che l'attuale offerta di 40 milioni di euro più i bonus non verrà aumentata.

Nel frattempo, l'Atletico non è interessato ad offrire sconti per l'argentino, poiché il Monaco ha già offerto l'importo richiesto, ovvero 50 milioni di euro.