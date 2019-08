A due settimane dalla fine del Calciomercato, proseguono le trattative sia in entrata che in uscita per molte società di Serie A: le più attive restano sempre le società di vertice, in particolar modo, Juventus, Inter, Napoli e Roma.

La società di Pallotta ad esempio ha di recente rinnovato il contratto di Dzeko, chiudendo la possibilità di un trasferimento del bosniaco all'Inter. Proprio il club di Suning è alla ricerca di una punta per rimpinguare il settore avanzato, che con i soli Martinez e Lukaku, deve essere rafforzato con nuovi innesti.

Per quanto riguarda invece il Napoli, è atteso per questo weekend l'arrivo dal Psv Eindhoven del centrocampista offensivo messicano Lozano, ma potrebbe non essere il solo acquisto della società campana per il settore avanzato. Come è noto infatti Carlo Ancelotti avrebbe richiesto al suo presidente De Laurentiis una riserva di Milik, e la scelta potrebbe ricadere su un ex Juventus, attualmente svincolato dopo l'ottima stagione disputata al Tottenham: parliamo di Fernando Llorente.

Juve, l'ex Llorente potrebbe trasferirsi al Napoli

Secondo il noto giornale 'Il Mattino', Il Napoli è alla ricerca di una riserva della prima punta Milik, e avrebbe individuato nell'ex bianconero Fernando Llorente il giocatore ideale per rendere ancora più qualitativa la rosa campana. Il giocatore è reduce da un'ottima stagione al Tottenham e grazie ad un suo gol ai Quarti al Manchester City è riuscito a portare il club in semifinale di Champions League (la squadra inglese ha poi raggiunto anche la finale, venendo sconfitta dal Liverpool).

Come dicevamo, il giocatore arriverebbe a parametro zero e potrebbe trasferirsi al Napoli nell'ultima settimana utile di calciomercato. Lo spagnolo potrebbe quindi aggiungersi al centrocampista offensivo messicano del Psv Eindhoven Lozano, che dovrebbe arrivare a breve a Napoli per circa 43 milioni di euro. Oltre ad essere un ottimo innesto per il settore avanzato, il messicano aprirebbe un interessante mercato dal punto di vista del merchandising, quello centro americano, in quanto il giocatore è considerato un idolo in Messico.

Dopo la Juventus, prima Spagna poi Inghilterra

Fernando Llorente rappresenta uno dei giocatori svincolati di 'lusso' dell'attuale panorama europeo. Lo spagnolo ha disputato con la Juventus due stagioni, nelle quali è riuscito a vincere due scudetti con i bianconeri. In Serie A ha totalizzato 66 presenze, realizzando 23 gol. Arrivato a Torino a parametro zero nel luglio 2013 dall'Athtetic Bilbao, si è poi trasferito ad agosto 2015 con la stessa modalità al Siviglia.

Successivamente ha vissuto un'esperienza in Premier League con la maglia dello Swansea. Dopo una stagione con la società gallese, si è trasferito al Tottenham, giocando due stagioni e portandola lo scorso anno, come già anticipato in precedenza, in finale di Champions League.