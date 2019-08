La Juventus è già al lavoro in vista della prima giornata di Serie A che sabato 24 agosto la vedrà impegnata alle ore 18:00 sul campo del Parma. La settimana successiva sarà già tempo di super-sfida col Napoli all'Allianz Stadium, mentre la chiusura del Calciomercato estivo è prevista per il 2 settembre.

A proposito di mercato, la dirigenza bianconera sta cercando di piazzare alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ma anche per motivi di bilancio.

I principali indiziati a lasciare Torino al momento sono Rugani, Matuidi e Mandzukic, con la variabile Emre Can che piace molto in Germania, soprattutto al Bayern Monaco.

Al contempo, non si può escludere a priori che possa arrivare anche un'altra importante cessione tramite uno scambio di cui si parla ormai da tempo. Infatti, come riporta oggi Il Corriere dello Sport, pare che il presidente della Juventus Andrea Agnelli abbia manifestato la sua disponibilità a trattare con l'Inter il trasferimento in nerazzurro di Dybala in cambio di Icardi.

Juventus, si torna a parlare del possibile scambio Icardi-Dybala

Secondo il quotidiano sportivo romano, il patron bianconero Agnelli avrebbe promosso lo scambio fra argentini, con Dybala che diventerebbe il partner ideale di Lukaku all'Inter, mentre Icardi sarebbe il nuovo terminale offensivo della Juventus.

L'ex capitano interista è molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, in particolar modo dal direttore sportivo Fabio Paratici.

Invece, per quanto riguarda Dybala, nel 4-3-3 di Maurizio Sarri potrebbe avere qualche difficoltà ad imporsi, perché sarebbe costretto a giocare come punta centrale. Tuttavia, per valorizzare al meglio Cristiano Ronaldo, la squadra torinese preferirebbe avere in organico un vero bomber d'area di rigore in grado di attirare su di sé i difensori centrali avversari, e questo ruolo potrebbe essere ricoperto al meglio proprio da Icardi.

Ad ogni modo, ci sono ancora tanti dubbi circa un eventuale trasferimento di Dybala all'Inter, anche perché in queste ultime ore la dirigenza meneghina starebbe lavorando all'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United. Qualora il cileno dovesse realmente approdare alla corte di Antonio Conte, risulterebbe difficile puntare ancora sul numero 10 bianconero, perché si creerebbe una sorta di eccessivo affollamento nel reparto offensivo nerazzurro, considerando che in rosa già ci sono giocatori come Lukaku e Lautaro Martinez, non dimenticando che quasi certamente Politano verrà adattato come seconda punta.

Inter: dal Manchester United potrebbe arrivare Alexis Sanchez

Il probabile futuro interista di Dybala potrebbe passare anche per Alexis Sanchez. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, l'Inter starebbe trattando con il Manchester United l'acquisto dell'attaccante cileno. Questi ormai non rientra più nei progetti del club britannico che sarebbe disposto a girarlo alla società di Zhang in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Inoltre i Red Devils potrebbero anche coprire una parte del pagamento dell'ingaggio dell'ex Udinese che ammonta a circa 20 milioni di sterline all'anno.