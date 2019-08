Ieri la Serie A ha riaperto i battenti con la Juventus che ha dato inizio alle danze al Tardini contro il Parma. La dirigenza della Continassa durante la sessione di mercato, ancora in corso, ha acquistato ben sette giocatori, dei quali nessuno è partito dal fischio d’inizio, solo Adrien Rabiot ha fatto il suo esordio nel secondo tempo. Alcuni giocatori ingaggiati ultimamente sono rimasti delusi del mancato debutto ufficiale e tra questi c’è anche Matthijs De Ligt che ha parlato della sua esclusione dall’undici titolare alla prima di campionato, nell’intervista rilasciata al giornale dei Paesi Bassi AD.

La presa di coscienza

Il difensore acquistato dall’Ajax, ha dichiarato che avrebbe voluto essere in campo: “Avrei preferito giocare”. Durante gli allenamenti il difensore non ha percepito la sua esclusione dalla gara, per cui cominciare dalla panchina è stata una sorpresa. Il diciannovenne, consapevole che deve ancora ambientarsi, malgrado la delusione non può che accettare e rispettare le scelte del tecnico Maurizio Sarri.

L’ex Ajax ammette che Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, a lungo considerati la miglior coppia di difensori al mondo, non hanno perso la titolarità per cui lui dovrà lavorare molto per scalare le gerarchie del pacchetto arretrato: “Dovrò conquistarmi il posto in questa stagione”. Il nazionale olandese giudica le prime cinque settimane trascorse in Italia positive. I carichi di lavoro affrontati in questo precampionato sono stati pesanti, ma De Ligt non si scoraggia perché si sente ogni giorno più forte.

Per l’ex capitano dei lancieri, le richieste del tecnico italiano sul piano difensivo non sono molto diverse da quelle a cui era stato abituato: “L’allenatore vuole che spesso giochiamo d’anticipo”. L’intenzione del centrale è ambientarsi al meglio in Italia e per far ciò sta seguendo un corso d’italiano che prevede cinque lezioni settimanali.

Il probabile esordio

De Ligt, che deve aver fatto innamorare Fabio Paratici con quel gol che agli ottavi ha decretato l’uscita di scena della Juventus dalla Champions League, secondo Tuttosport, nella seconda gara di Serie A contro il Napoli, in programma all’Allianz Stadium sabato 31 agosto, potrebbe fare il suo esordio.

Il condizionale in questo caso è d’obbligo perché la coppia Bonucci - Chiellini ieri in trasferta è stata impeccabile. Il capitano bianconero ha risolto il match con il gol segnato nel primo tempo. Sempre secondo il quotidiano torinese, non ci sarebbero preoccupazioni particolari per Douglas Costa che ieri è uscito dal campo, anzitempo, a quanto pare per crampi e non per una botta alla caviglia come si è temuto in un primo momento.