Inter scatenata in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri questa mattina hanno ufficializzato l'acquisto di Cristiano Biraghi, arrivato dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro in uno scambio che ha visto Dalbert andare a Firenze in prestito secco. Non solo il laterale mancino, visto che ieri è atterrato a Milano anche Alexis Sanchez, che ha sostenuto le visite mediche.

L'attaccante cileno dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore e arriva in prestito secco dal Manchester United, con i Red Devils che pagheranno sei milioni di stipendio, i nerazzurri cinque e con il giocatore che rinuncerà ad un milione pur di accettare il trasferimento a Milano.

Conte decisivo

Il grande colpo di mercato di questa settimana dovrebbe essere quello messo a segno dall'Inter con Alexis Sanchez, salvo sorprese di questi ultimi giorni.

Manca l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con il cileno che questa mattina è volato nuovamente in Inghilterra per sbrigare le pratiche burocratiche, cercando di essere subito a disposizione di Antonio Conte in vista della sfida di campionato contro il Cagliari, in programma domenica alle ore 20:45 alla Sardegna Arena.

E proprio il nuovo tecnico nerazzurro sembra aver giocato un ruolo decisivo per la buona riuscita della trattativa.

Sanchez, infatti, non viene da un'esperienza positiva con la maglia del Manchester United. Il cileno, infatti, con la maglia dei Red Devils ha totalizzato in un anno e mezzo trentadue partite, mettendo a segno solo tre reti e sei assist. Alla luce di questi numeri qualche perplessità sul suo rendimento è lecita. Ma la presenza di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter ha dimostrato di essere importante anche per rigenerare giocatori che non vengono da grandi stagioni.

Un assaggio lo si è avuto all'esordio dei nerazzurri in campionato contro il Lecce, con Romelu Lukaku e Antonio Candreva assoluti protagonisti. Anche l'attaccante veniva da una stagione negativa con lo United, mentre l'esterno non è partito praticamente mai da titolare lo scorso anno con la maglia dell'Inter.

Napoli su Icardi

In attacco l'Inter potrebbe ancora fare qualcosa ma tutto è legato alla possibile cessione di Mauro Icardi.

Il centravanti argentino continua a rifiutare ogni destinazione ma su di lui persiste l'interesse del Napoli, che ai nerazzurri ha offerto sessantacinque milioni di euro mentre al giocatore ha proposto un contratto da quasi otto milioni di euro all'anno. Gli azzurri, però, hanno dato una deadline, che scadrà domani sera. In caso di nuovo rifiuto dell'ex capitano, il club di De Laurentiis chiuderà l'ingaggio di Fernando Llorente.