Antonio Conte continua a sfogliare la rosa nerazzurra, insistendo con la dirigenza dell'Inter per un ultimo colpo in attacco. Diversi i nomi che negli ultimi giorni sono stati accostati al club, sopratutto dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. Un nome su tutti, però, sta prendendo piede ed è quello di Alexis Sanchez, che Conte avrebbe voluto con sé sia quando era alla guida della Juventus che del Chelsea.

Ora il "Nino Maravilla" sembra vicinissimo a diventare un calciatore dell'Inter. L'ex Barcellona e Udinese, nonostante ancora tre anni di contratto con il Manchester United, è praticamente fuori da ogni progetto dei Red Devils. Motivo questo che ha giovato in favore della dirigenza interista, quando sabato sera l'agente del giocatore si è presentato in Inghilterra per parlare con i vertici dello United.

Domani il trasferimento del cileno potrebbe essere ufficiale

In base a quanto riferito sia dall'Ansa che dal noto esperto di Calciomercato, Alfredo Pedullà, sembra che Inter e Manchester United abbiano trovato una formula che possa andar bene ad entrambe, ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale. Circola però parecchio ottimismo ed il "Nino Maravilla" potrebbe arrivare già domani in Italia per porre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Dopo aver ricevuto l'ok del giocatore, i dirigenti interisti stanno lavorando con lo United per raggiungere un accordo che permetta alla trattativa di avere un lieto fine. Si parla di un prestito gratuito o leggermente oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Inoltre i Red Devils dovrebbero pagare anche parte dell'ingaggio che percepisce il cileno. All'Inter, Alexis Sanchez, ritroverebbe Lukaku approdato alla corte di Antonio Conte proprio pochi giorni fa.

#Sanchez, le condizioni #Inter: 3-4 milioni di ingaggio (un quarto circa), prestito gratuito con diritto di riscatto. Il #ManchesterUnited sul punto di accettare, il ragazzo ha detto sì da due giorni — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 18, 2019

Fernando Llorente alternativa a Sanchez ed il punto sul 'caso Icardi'

Se per un motivo o per un altro l'affare Sanchez dovesse saltare, ma sinceramente tutto lascia presagire la fumata bianca, l'Inter potrebbe scegliere Fernando Llorente che ha già lavorato con Conte ed ha stima del tecnico nerazzurro.

Il calciatore è svincolato e la sua esperienza potrebbe essere ciò che al momento serve all'Inter per completare un attacco di grande potenziale. Grazie alla precedente esperienza con la Juventus, Llorente conosce bene il calcio italiano e ciò che lo aspetta. Relativamente a Mauro Icardi, invece, il Napoli avrebbe alzato a posta e, in base a quanto riportato sul Corriere dello Sport, il patron Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto ad arrivare fino a 50 milioni da versare nelle casse nerazzurre, inserendo anche Milik nell'affare, oltre a 6,5 milioni di euro più bonus di ingaggio per l'attaccante argentino.

Offerta che l'Inter accoglierebbe ben volentieri, anche se secondo SportItalia il diretto interessato continua a tentennare. Nella sua testa, come alternativa all'Inter, ci sarebbe solo la Juventus.