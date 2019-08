Esordio in Coppa Italia Serie C per il Bisceglie, che fa visita al neo promosso Picerno: la sfida di scena sul neutro del Viviani di Potenza, a causa della indisponibilità dell'impianto sportivo della società lucana (il "Donato Curcio).

La formazione di mister Vanoli è reduce dal successo di Vibo Valentia nel match che ha aperto il campionato di Serie C: la gara, disputatasi al Luigi Razza a causa dell'indisponibilità del Marco Lorenzon, ha visto i nerazzurrostellati piegare il Rende grazie alla rete di Gatto.

I lucani invece hanno contenuto a dovere la corazzata Cavese all'esordio in terza serie: il match disputatosi al Romeo Menti di Castellammare di Stabia ha visto l'undici di mister Giacomarro arrendersi solamente nel finale, dove Matino ha risposto alla rete del vantaggio siglata da Vanacore.

Picerno-Bisceglie Coppa Italia, le probabili formazioni

Il tecnico dei lucani Giacomarro come nel match d'esordio contro i metelliani dovrebbe relegare Vrdoljak in panchina, non ancora al top.

Vanacore ci sarà così come Santaniello e Sparacello.

Vanoli invece è costretto a rinunciare a Montero: Longo e Gatto faranno parte del tandem d'attacco, Wilmots invece agirà in cabina di regia, Zigrossi-Piccinni centrali di difesa.

PICERNO (3-5-2): Pane, Lorenzini, Fontana, Bertolo, Calamai, Kosovan, Pitarresi, Guerra, Vanacore, Santaniello, Sparacello. Allenatore: Domenico Giacomarro

BISCEGLIE (4-4-2): Casadei; Tarantino, Zigrossi, Piccinni, Mastrippolito; Wilmots, Rafetraniaina, Abonckelet, Ferrante; Longo, Gatto.

Allenatore: Rodolfo Vanoli