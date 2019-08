Due giorni alla fine del mercato e l'argomento principale resta il futuro professionale di Dybala ed Icardi: nel match contro il Napoli il 10 bianconero dovrebbe essere confermato in panchina a favore di Higuain, che sarà il riferimento offensivo della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Potrebbe, quindi, delinearsi una cessione di Dybala prima del 2 settembre, anche se difficilmente andrà all'Inter, per il veto di Agnelli che non vorrebbe cederlo alla società di Suning, neanche effettuando uno scambio con Icardi a Torino e Dybala a Milano.

Come dicevamo, la punta oramai fuori rosa all'Inter interessa sempre alla dirigenza bianconera e secondo il sito Fcinternews.it, la Juventus avrebbe presentato una nuova e importante offerta per l'argentino: 40 milioni di euro più i cartellini di Mandzukic e Matuidi. Offerta che sarebbe stata rifiutata dalla dirigenza interista.

Juventus, 40 milioni più Mandzukic e Matuidi per Icardi

Come dicevamo, secondo il sito sportivo, i bianconeri avrebbero presentato un'importante proposta per Icardi, ma i 40 milioni e l'inserimento delle due contropartite (Mandzukic e Matuidi) non sarebbero stati apprezzati dalla dirigenza interista.

Quest'ultima infatti chiede almeno 70 milioni di euro per il suo giocatore o al massimo uno scambio alla pari con Dybala. La Juventus vorrebbe cedere all'estero il 10 bianconero e come già accennato in precedenza, difficilmente potrà svilupparsi uno scambio fra argentini. Resta incerto quindi il futuro professionale di Icardi, che ha ufficialmente agito per via legali con l'Inter, chiedendo il reintegro in rosa anche nella parte tattica e un indennizzo all'Inter di 1,5 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Secondo le ultime indiscrezioni, la volontà dell'argentino è liberarsi a parametro zero dall'Inter e aver agito per vie legali ne sarebbe la dimostrazione.

Il mercato della Juventus

Con l'infortunio di Chiellini, cambia anche la strategia sulle cessioni: se Rugani era sul mercato fino a ieri, la sua partenza è da escludere considerando che il capitano bianconero ha subito la lesione del legamento del crociato e questo significherebbe uno stop di almeno cinque mesi.

Sul mercato resterebbero anche Matuidi e Mandzukic, che come già anticipato in precedenza, sarebbero stati offerti all'Inter per Icardi. Qualora però la Juventus non riuscisse a cederli, potrebbero essere gli esclusi per la lista dei giocatori da presentare per la Champions League. A proposito della massima competizione europea, i bianconeri sono stati sorteggiati con Atletico Madrid (un remake degli ottavi di finale della scorsa stagione), Bayern Leverkusen e Lokomotiv Mosca.