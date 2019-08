La Juventus è pronta a disputare la prima partita di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli. In queste due partite non ci sarà in panchina Maurizio Sarri, che sta curando una polmonite e sarà sostituito dal vice Martusciello.

Il tecnico toscano dovrebbe ritornare a pieno regime dopo la sosta del campionato, anche se nel frattempo dovrebbe riuscire a condurre gran parte degli allenamenti dei bianconeri.

Oltre all'attesa per l'inizio della Serie A, un altro evento considerato molto alla Juventus è il sorteggio di Champions League, previsto per giovedì 29 agosto. Come è noto infatti uno degli obiettivi principali dei bianconeri è proprio la massima competizione europea, e vorranno sicuramente migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, quando vennero sconfitti ai quarti di finale dall'Ajax.

Si parla molto della possibile lista dei giocatori che sarà presentata dalla Juventus, e considerando la difficoltà della dirigenza bianconera di cedere alcuni esuberi, potrebbero esserci degli esclusi eccellenti. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti sia Matuidi e Mandzukic potrebbero essere i giocatori non iscritti alla lista della Champions League.

Juventus, possibili esclusi Matuidi e Mandzukic

Secondo il noto giornale sportivo milanese, la Juventus potrebbe quindi escludere dalla lista per la prossima Champions League il centrocampista francese Blaise Matuidi e l'attaccante croato Mario Mandzukic. Come è noto infatti i due giocatori sono sul mercato e l'idea e la speranza della Juventus è quella di riuscirli a piazzare sul mercato prima del 2 settembre.

Ciò che è stato evidente in questo mercato è stata la difficoltà dei bianconeri di cedere gli esuberi: i vari Higuain e Dybala ad esempio, sono voluti rimanere a Torino creando non pochi problemi alla dirigenza bianconera. Non è però ancora da escludere una possibile cessione last minute del numero 10 argentino.

Matuidi e Mandzukic sul mercato

Ritornando a Matuidi e Mandzukic, il francese avrebbe rifiutato il trasferimento al Monaco e ci sarebbe pure per lui l'interesse del Paris Saint Germain, anche se di recente l'agente del giocatore avrebbe escluso una sua partenza dalla Juventus.

Per quanto riguarda Mandzukic invece, potrebbe trasferirsi al Barcellona: si parla molto di un possibile scambio fra Juventus e blaugrana che riguarderebbe proprio la punta bianconera e il terzino sinistro catalano Miranda. La Juventus come è noto è alla ricerca di una valida riserva di Alex Sandro, dopo la cessione in prestito al Cagliari di Pellegrini.