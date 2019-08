La Juventus, come è noto, è sempre attenta al mercato dei giovani, e gli acquisti arrivati in questo Calciomercato estivo dimostrano la volontà della dirigenza bianconera di rinnovare non solo le giovanili con innesti di qualità, ma anche la prima squadra. Ad esempio per l'under 16 sono arrivati giovani come Finnan, Cerri e Joel Ribeiro, mentre la under 23 si è rafforzata con il talento francese ex Lione Rafia.

La prima squadra invece ha investito sui ventenni de Ligt, Demiral ed anche a centrocampo è arrivato un classe 1995 a ringiovanire un centrocampo formato da diversi 30enni. Arriva l'ennesima indiscrezione in merito all'interesse da parte della dirigenza bianconera per un altro giovane che milita in Premier League, esattamente nelle giovanili dell'Arsenal: si parla di Sam Greenwood, un classe 2002 in grado di poter giocare come centrocampista offensivo e come punta. Il giovane, dopo essere cresciuto nel Sunderland, è stato acquistato nel 2018 dall'Arsenal.

Juve, possibile offerta per il giovane Greenwood dell'Arsenal

Secondo il noto giornale inglese The Sun, la Juventus potrebbe presentare un'offerta per un giovane inglese che gioca nelle giovanili dell'Arsenal. Greenwood è seguito in particolar modo sia dalla società bianconera che dal Milan, ed ha attirato l'attenzione delle società italiane grazie alle ottime prestazioni nella nazionale giovanile inglese under 17.

Ha infatti realizzato 12 gol in 14 presenze, mettendo in evidenza un ottimo fiuto del gol. Per la Juventus non sarebbe il primo acquisto nelle giovanili dell'Arsenal: l'anno scorso infatti venne acquistato per la Juve under 23 la punta Mavididi, che ha dimostrato sicuramente ottime qualità anche nella tournée estiva dei bianconeri in Asia. Quest'ultimo potrebbe trasferirsi in prestito entro il 2 settembre alla società francese del Dijon, seguendo il suo ex compagno Matheus Pereira, ufficializzato recentemente dalla società francese in prestito con diritto di riscatto.

Ritornando al rendimento stagionale di Greenwood con l'under 18 dell'Arsenal, il giocatore sta confermando tutte le sue qualità, in appena due presenze ha già segnato un gol per la squadra giovanile inglese.

Il mercato della Juventus

Se il mercato dei giovani è sicuramente sempre attivo, restano invece più difficili le trattative per la prima squadra, soprattutto in merito alle possibili cessioni di alcuni esuberi della rosa bianconera.

Si attendono infatti novità sulle eventuali partenze di Rugani, Matuidi e Mandzukic: nell'eventualità che non si concretizzassero, è possibile che il difensore e la punta siano gli esclusi della lista giocatori da presentare per la Champions League.