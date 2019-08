La Juventus, in queste ore, è al centro del mercato italiano ed europeo. I bianconeri stanno trattando con il Manchester United per uno scambio fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Questa trattativa sembra andare avanti ad oltranza e Fabio Paratici si troverebbe a Londra. Il ds bianconero starebbe lavorando con l'agente di Dybala e anche con quello di Lukaku. L'ago della bilancia, però, sarebbe proprio l'argentino che deve decidere se accettare di lasciare la Juve.

Dunque non resta che attendere quale sarà la decisione della Joya, intanto i due club continuano a trattare e chissà che nei prossimi giorni non possa parlare anche di Mario Mandzukic.

Dybala è a casa

Questa mattina, poco dopo le 10:30 Paulo Dybala è arrivato a Torino a prelevarlo c'era una macchina della Juventus che lo ha portato a casa. Infatti, l'argentino è nella sua abitazione in centro visto che è reduce da tre voli aerei.

Adesso resta da capire se in giornata l'argentino si dirigerà alla Continassa per parlare con Maurizio Sarri. Ancora non c'è certezza su questo summit, l'argentino potrebbe andare al JTC nel pomeriggio, ma non è da escludere che il faccia a faccia fra l'allenatore, il suo staff e il giocatore possa slittare a domani. Intanto la Juve sembra intenzionata a far partire la Joya e spera che il ragazzo accetti la proposta del Manchester United.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Al momento, per Dybala non sarebbero in programma le visite mediche e anche in questo caso bisognerà capire se e quando verranno programmati test fisici dell'argentino.

Palmeri parla di Mandzukic

Nelle ultime ore lo scambio tra la Juve e il Manchester United sta tenendo banco in Italia e non solo. Le due società starebbero lavorando per trovare la quadratura del cerchio. Il giornalista Tancredi Palmeri nel suo editoriale su tuttomercatoweb ha parlato proprio di questo affare.

Stando a quanto afferma il cronista nell'affare potrebbe rientrare anche Mandzukic: "Si vorrà evitare l’esborso di denaro per evitare ulteriori critiche, e allora il giocatore proposto per pareggiare la differenza è Manduzkic!". Dunque per Tancredi Palmeri ci sarà anche l'inserimento del bomber croato nel maxi scambio tra la Juve e il Manchester United. Sempre stando a quanto afferma il giornalista nel suo editoriale Mario Mandzukic avrebbe accettato l'offerta del club inglese.

I tifosi non vogliono la cessione di Dybala

Intanto, mentre la Juve lavora sul mercato i tifosi bianconeri sui social sono scatenati e vorrebbero che Paulo Dybala resti a Torino. Il popolo juventino è fortemente legato alla Joya e sta cercando di convincere l'argentino a rimanere alla corte della Vecchia Signora. Non resta che attendere come evolverà questa situazione e come disse Pavel Nedved tempo fa quando si parlava del futuro di Massimiliano Allegri: "Chi vivrà, vedrà", probabilmente questa frase adesso sta tornando di attualità in attesa di capire se questo scambio andrà in porto o se ci sarà una clamorosa sorpresa.