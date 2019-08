L'Inter si sta muovendo sul mercato per cercare di accontentare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. L'emergenza riguarda l'attacco, dove in questo momento a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez, visto che Matteo Politano è infortunato e Mauro Icardi è fuori dal progetto e si allena a parte. Si è parlato a lungo di Romelu Lukaku, ma la trattativa si è complicata non poco visto l'inserimento della Juventus e la richiesta del Manchester United, che non è scesa rispetto gli oltre ottanta milioni di euro richiesti inizialmente. I nerazzurri, però, sono pronti ad una clamorosa mossa ed hanno messo nel mirino Paulo Dybala.

L'Inter si inserisce per Dybala

La trattativa per Romelu Lukaku in casa Inter si è complicata notevolmente. Il motivo è legato all'inserimento della Juventus, che con il Manchester United avrebbe trovato anche l'accordo inserendo nell'affare il cartellino di Paulo Dybala. La Joya, però, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a rifiutare il trasferimento in Inghilterra. E il motivo sarebbe legato proprio alla società nerazzurra.

A muoversi sarebbe stato l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, grande estimatore della Joya, visto che è stato proprio lui a portarlo a Torino, acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro. Il dirigente nerazzurro avrebbe inviato al fantasista argentino un sms per convincerlo a rifiutare i Red Devils e trasferirsi a Milano.

Qualora l'attaccante dovesse rifiutare il Manchester e chiedere il trasferimento all'Inter, i due club sarebbero costretti a sedersi al tavolo delle trattative.

La soluzione

Inter e Juventus potrebbero essere portate a sedersi al tavolo delle trattative per discutere della situazione relativa a Paulo Dybala. La situazione della Joya potrebbe essere simile a quella relativa a Mauro Icardi.

Maurito ha rifiutato tutte le proposte arrivate fino ad ora, sottolineando come accetterebbe solo il trasferimento alla Juventus nel caso in cui debba lasciare l'Inter.

Per questo motivo le due società, per risolvere due situazioni spinose, con due giocatori ormai fuori dai rispettivi progetti tecnici, potrebbero trattare un clamoroso scambio del quale comunque si vocifera da qualche mese. Affare che permetterebbe a Inter e Juventus di realizzare due plusvalenze monstre, che sistemerebbero definitivamente il bilancio anche in ottica fair play finanziario. Soluzione, dunque, che darebbe spazio ai rispettivi club anche di poter effettuare un'altra operazione importante in entrata.

I bianconeri, infatti, sarebbero alla ricerca di un altro grande centrocampista, mentre i nerazzurri potrebbero fare un nuovo tentativo per Lukaku.