Il mese di luglio è stata caratterizzato da importanti trasferimenti in Serie A, le più attive sono state soprattutto le società di vertice, su tutte Napoli, Inter e Juventus. Proprio i bianconeri hanno piazzato interessanti acquisti, ben tre a parametro zero (Ramsey, Rabiot e Buffon) ma la spesa maggiore ha riguardato la difesa con i 75 milioni di euro investiti su De Ligt ed ulteriori 18 milioni su Demiral dal Sassuolo.

Inoltre dalla Roma è arrivato per 15 milioni di euro Pellegrini mentre Spinazzola si è trasferito per 25 milioni di euro alla società di Pallotta. A breve dovrebbe essere ufficializzato anche Kean all'Everton, con la Juventus pronta ad incassare ben 30 milioni di euro più bonus. Potrebbe non essere la sola cessione per il settore avanzato: sia Mandzukic che Dybala potrebbero finire al Manchester United in cambio di Lukaku e un'offerta cash.

Oltre al belga potrebbe arrivare anche Icardi: secondo il noto sito sportivo FcInternews.it l'argentino avrebbe rifiutato lo scambio con il Paris Saint Germain che avrebbe portato Cavani a Milano e l'argentino a Parigi.

Juventus, Icardi vuole i bianconeri

Secondo FcInternews.it, la punta dell'Inter avrebbe rifiutato il trasferimento al Paris Saint Germain, con Cavani che sarebbe arrivato a Milano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

L'argentino vorrebbe trasferirsi alla Juventus ed i recenti movimenti nel settore avanzato che i bianconeri starebbero definendo, sarebbero ulteriore conferma per un'eventuale offerta della Juventus per l'argentino. Potrebbero infatti partire sia Dybala che Mandzukic ma anche Higuain: l'argentino piace alla Roma che in caso di cessione di Dzeko all'Inter potrebbe fare un'offerta alla Juventus. Se fossero confermate le partenze di tre giocatori prima menzionati non basterebbe il solo arrivo di Lukaku: possibile quindi che l'ulteriore investimento per Icardi potrebbe concretizzarsi entro la fine del mercato.

Il mercato della Juventus

Si attendono novità anche per gli altri esuberi della rosa bianconera: Perin interessa all'Aston Villa mentre sia Khedira che Matuidi potrebbero lasciare Torino. Il tedesco piace in Inghilterra ma anche alla Fiorentina mentre per il nazionale francese potrebbe esserci un ritorno in Francia, al Paris Saint Germain. Per quanto riguarda gli arrivi, oltre ai prima menzionati Lukaku e Icardi, non è da escludere un'offerta per il centrocampista offensivo della Fiorentina Chiesa.

Come è noto il nazionale italiano vorrebbe lasciare Firenze e trasferirsi alla Juventus, ma la dirigenza della società toscana vuole tenere per almeno un altro anno il giocatore, come confermato dal dirigente della Fiorentina Barone.