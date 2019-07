Nei prossimi giorni il Calciomercato potrebbe essere movimentato da un vero e proprio ballo delle punte. Anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo giro europeo di attaccanti. Infatti, il club bianconero questa mattina, avrebbe definito la cessione di Moise Kean all'Everton. Il ragazzo classe 2000 ha lasciato la Continassa e già domani dovrebbe essere in Inghilterra per le visite mediche.

Ma quella di Kean potrebbe non essere l'unica partenza in attacco per la Juve. Infatti, il futuro di Paulo Dybala sarebbe un rebus da risolvere. Il club bianconero avrebbe comunicato all'argentino di essere pronto ad ascoltare eventuali offerte ufficiali. Che Dybala non sia un intoccabile lo si immaginava, ma adesso il suo futuro potrebbe essere davvero lontano da Torino e lo scambio con Lukaku sarebbe ancora in piedi.

La Juve sarebbe disposta a cedere Dybala

Gli attaccanti della Juventus sembrano essere quasi tutti in bilico, ad eccezione di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi che sono intoccabili. Tra questi ci sarebbe anche Paulo Dybala reduce da una stagione nella quale ha mostrato diverse difficoltà e per questo adesso potrebbe davvero partire. L'argentino a breve dovrebbe tornare a Torino per avere un confronto con Maurizio Sarri.

Da questo faccia a faccia forse si capirà qualcosa in più sul futuro della Joya. Dybala non vorrebbe lasciare la Juve, ma la società la penserebbe diversamente e starebbe cercando un nuovo attaccante. I nomi accostati alla Vecchia Signora sono sempre quelli di Mauro Icardi, Federico Chiesa e Romelu Lukaku. Nelle ultime ore si parla molto di un possibile scambio tra il belga e l'argentino.

Addirittura la Juve avrebbe comunicato a Dybala di essere pronta ad ascoltare possibili offerte.

Adesso la palla passa all'argentino che deve decidere il da farsi. I Campioni d'Italia valutano Dybala circa 100 milioni perciò in caso di scambio con Lukaku lo United dovrebbe versare un conguaglio economico ai bianconeri.

Parla Audero

La Juventus spesso tira fuori dal suo settore giovanile molti giovani talenti. Uno di questi è Emil Audero che adesso gioca stabilmente nella Sampdoria. L'ex giocatore juventino ha parlato della Juve alla "Gazzetta dello Sport": "È giusto sognare, credere di poter tornare alla Juve, ma il futuro si costruisce col presente".

Audero ha sottolineato che sapeva che prima o poi il cordone con la Juve si sarebbe tagliato. Il portiere della Sampdoria ha spiegato che non dimentica il percorso fatto nelle giovanili bianconere. Inoltre, Audero ha detto che vedere il corridoio di Vinovo con le maglie dei giocatori che dalle giovanili passano alla prima squadra fa riflettere e desiderare lo stesso: "Se respiri quell'aria nel modo giusto, cresci bene".

In quel corridoioadesso c'è anche la maglia di Emil Audero.