Ieri sera, per la Juventus sono arrivate importanti novità sul fronte mercato. Infatti, lo scambio tra i bianconeri e il Manchester United avrebbe ricevuto una brusca frenata, perché gli inglesi non avrebbero raggiunto un'intesa con Paulo Dybala e per questo motivo sarebbero intenzionati a far saltare l'affare. La Juve, però, non vorrebbe mollare la pista che porta a Romelu Lukaku e perciò starebbe studiando una nuova strategia.

Le parti visto lo stop brusco della trattativa avrebbero chiuso anche il discorso per Mario Mandzukic, che a questo punto non dovrebbe andare in Inghilterra anche se in questo caso resta una piccola speranza. Intanto, Fabio Paratici se vorrà arrivare al belga dovrà formulare una nuova proposta e soprattutto dovrà fare attenzione al ritorno dell'Inter.

Paratici continua a lavorare sul mercato

Dopo il brusco stop nello scambio Dybala - Lukaku, la Juve deve mettersi al lavoro per trovare una nuova soluzione.

L'argentino, salvo clamorosi ripensamenti, non andrà al Manchester United poiché non avrebbe trovato un accordo sull'ingaggio e sulla commissione che gli inglesi dovrebbero dare al suo agente. Paulo Dybala, stamattina, si è presentato alla Continassa e poi insieme ad Alex Sandro è stato al JMedical per fare le visite mediche. L'argentino è stato accolto da moltissimi tifosi che gli hanno testimoniato grande affetto: Dybala ha ricambiato fermandosi per fare foto e autografi.

Adesso l'argentino sembra destinato a restare a Torino. La Juventus, però, non si vorrebbe dare per vinta e cercherà probabilmente di arrivare comunque a Romelu Lukaku. Il belga piace anche all'Inter che sarebbe pronta a farsi nuovamente avanti. Perciò nei prossimi giorni ci potrebbe essere uno scontro di mercato tra bianconeri e nerazzurri. Paratici, però, non si sta occupando solo dell'attacco, ma anche della difesa visto che oggi dovrebbe chiudere lo scambio con il Manchester City fra Joao Cancelo e Danilo. I bianconeri per vendere il portoghese incasseranno 30 milioni più il cartellino del terzino brasiliano.

Danilo rispetto a Cancelo avrebbe caratteristiche più adatte al gioco di Maurizio Sarri. Lo stesso tecnico avrebbe dato il suo assenso all'acquisto del terzino brasiliano.

Oggi pomeriggio il primo allenamento della settimana

La Juventus, questo pomeriggio, tornerà alla Continassa per svolgere il primo allenamento della settimana. I giocatori saranno nuovamente al JTC dopo la domenica di riposo. Da oggi pomeriggio il gruppo sarà al completo visto il ritorno di Paulo Dybala e Alex Sandro. Ma il rientro dell'argentino e del brasiliano non sarà l'unica buona notizia per il tecnico della Juve, visto che oggi Aaron Ramsey svolgerà il primo allenamento con i compagni.

Dunque da questo pomeriggio, la squadra inizierà a mettere nel mirino la gara contro l'Atletico Madrid di sabato 10 agosto. Chissà se Maurizio Sarri in questo test farà giocare qualche minuto al numero 10 oppure se rimanderà il suo esordio in campo.