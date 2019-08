La Juventus prosegue la preparazione estiva, con il lavoro di Maurizio Sarri che sta riguardando in particolar modo la parte tattica ed atletica. La dirigenza bianconera è al lavoro sul mercato con l'esigenza principale di alleggerire una rosa ricca di esuberi così da poter sistemare il bilancio. Gli investimenti sugli acquisti hanno portato ad un esborso economico che ha superato i 100 milioni di euro, a fronte delle uniche cessioni di Spinazzola (25 milioni dalla Roma) e Kean (30 milioni dall'Everton).

Si attendono novità su Perin, che piace oltre all'Aston Villa anche al Monaco, sui centrocampisti Khedira e Matuidi e su Higuain, Mandzukic e Dybala. A tenere banco in questi giorni è la situazione Higuain: dato oramai da inizio mercato sicuro partente, l'argentino potrebbe clamorosamente rimanere a Torino. Come è noto il Pipita vuole rilanciarsi alla Juventus e lo ha dichiarato anche suo fratello, che ne è il procuratore.

Secondo il Corriere dello Sport, tale volontà potrebbe essere soddisfatta in quanto sia Cristiano Ronaldo che Maurizio Sarri vorrebbero rilanciare il giocatore argentino.

Juventus, Higuain potrebbe rimanere

Secondo il noto giornale sportivo romano, Cristiano Ronaldo e Sarri apprezzerebbero la permanenza di Higuain alla Juventus. Il portoghese ha già giocato con l'argentino ben due stagioni al Real Madrid, ma l'anno scorso non hanno avuto modo neanche di allenarsi insieme in quanto l'argentino, appena arrivato Cristiano Ronaldo a Torino, si trasferì al Milan.

Per quanto riguarda invece Sarri, come è noto il tecnico toscano è un suo grande estimatore, l'ha avuto al Napoli e lo ha voluto portare anche l'anno scorso, nel mercato invernale, al Chelsea.

Il mercato della Juventus

Rimanendo nel tema cessioni, proprio nel settore avanzato gran parte delle partenze preventivate della dirigenza bianconera potrebbero saltare: non solo Higuain, anche Dybala, da giorni vicino al trasferimento al Manchester United, potrebbe rimanere a Torino, in quanto la società inglese non avrebbe apprezzato le richieste economiche dell'argentino.

Anche Mandzukic, inizialmente inserito nella possibile trattativa che avrebbe portato il croato e Dybala a Manchester e Lukaku a Torino, potrebbe alla fine restare, considerando anche che il mercato inglese chiude l'8 agosto. Come dicevamo, anche a centrocampo potrebbero partire ben due giocatori: Khedira e Matuidi. Il tedesco potrebbe trasferirsi all'Arsenal, ma in tal caso la Juventus non ricaverebbe niente in quanto rescinderebbe il contratto mentre il nazionale francese potrebbe ritornare in Francia, Al Paris Saint Germain.