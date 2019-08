La Juventus sta proseguendo la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Oggi, rispetto agli altri giorni, Maurizio Sarri ha fatto svolgere un programma più leggero visto che la squadra ha svolto una sola seduta di allenamento. La Juve è scesa in campo nel pomeriggio per preparare la partita contro l'Atletico Madrid.

Sabato contro i colchoneros, i tifosi juventini sperano di vedere dei progressi dopo l'intenso lavoro svolto alla Continassa.

Dei buoni segnali sono arrivati già ieri nella sfida che si è disputata al JTC contro il Novara, nella quale i bianconeri si sono imposti per 4-0 grazie alle reti di Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Matthijs De Ligt. Nella gara contro il Novara, Maurizio Sarri ha fatto ruotare tutta la sua rosa, mentre sabato contro l'Atletico Madrid sarà interessante capire se farà giocare solo i giocatori che ritiene titolari. Dunque il match contro gli spagnoli offrirà molti spunti.

Proprio per arrivare al meglio a questo match, oggi, la Juve ha svolto un allenamento basato sulla tattica con tanto di partitella finale, in partitella che ha consacrato come vincitrice la squadra composta da Daniele Rugani, Juan Cuadrado, Sami Khedira, Gonzalo Higuain, Matthijs De Ligt e Paulo Dybala.

Programma specifico per Dybala e Alex Sandro

Questa mattina i giocatori della Juventus non sono stati alla Continassa, visto che Maurizio Sarri ha deciso di far svolgere una sola seduta ai suoi ragazzi.

Stamattina, però il JTC non era del tutto vuoto visto che Paulo Dybala e Alex Sandro sono arrivati nel centro sportivo bianconero per allenarsi. Infatti, entrambi stanno svolgendo un programma personalizzato visto che sono stati gli ultimi ad arrivare. Ieri, Dybala e Alex Sandro sono scesi in campo per un spezzone di gara contro il Novara e chissà che non possano trovare spazio anche sabato contro l'Atletico Madrid.

Per l'argentino queste sono giornate particolari visto le tante voci di mercato, oggi, però la Juve avrebbe deciso di tenersi il suo numero 10 e questo potrebbe dargli una spinta in più per convincere Sarri a puntare su di lui.

Forse i benefici di una permanenza a Torino di Dybala si stanno già facendo sentire, visto che la Joya guidava la squadra che questo pomeriggio ha vinto nella partitella di fine allenamento.

Oltre alla Joya, a completare il team che si è aggiudicato il successo c'erano anche Rugani, De Ligt, Douglas Costa, Higuain e Khedira.

Domani la partenza per Stoccolma

Domani la Juventus proseguirà la preparazione in vista della partita di sabato contro l'Atletico Madrid.

I bianconeri si alleneranno nella mattinata di venerdì e poi nel pomeriggio lasceranno la Continassa per andare all'aeroporto di Torino Caselle, dove si imbarcheranno sul volo che li porterà a Stoccolma.

Chiellini: 'Ottime sensazioni'

La Juventus si sta preparando in vista della prima sfida di campionato contro il Parma. Per avvicinarsi al meglio alla partita del 24 agosto contro i ducali, i bianconeri stanno effettuando una serie di amichevoli che servono soprattutto ad affinare l'intesa con i nuovi acquisti. Nella sfida di ieri col Novara c'è stato l'esordio stagionale di Giorgio Chiellini: il Capitano bianconero ha smaltito il problema al polpaccio e con un post su Instagram, ha sottolineato che ieri contro il Novara ha avuto ottime sensazioni.