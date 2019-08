Nelle ultime ore il nome di Paulo Dybala è stato al centro del mercato. La Juventus per il suo numero 10 avrebbe ricevuto diverse offerte, ma nessuna di queste si sarebbe concretizzata. In principio fu il Manchester United a chiedere Dybala proponendo uno scambio con Lukaku, ma alla fine il no dell'argentino avrebbe fatto saltare tutto. Poi fu il Tottenham a chiedere la Joya, ma qui a dire no sarebbe stata la Juve.

Adesso in molti si domandano quale potrebbe essere il futuro di Paulo Dybala: resterà a Torino oppure se il suo destino sarà altrove? C'è chi sostiene che nelle ultime settimane di mercato potrebbe tornare di attualità uno scambio fra la Joya e Mauro Icardi, ma stando a quanto afferma il Corriere dello sport, questo scambio almeno in casa bianconera non dovrebbe nemmeno essere preso in considerazione. Infatti, sarebbe stato lo stesso presidente Andrea Agnelli a dire che Dybala non andrà all'Inter.

La Juve pensa al mercato degli attaccanti

In casa Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe cambiare qualcosa in attacco. Infatti, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain uno dei due potrebbe lasciare Torino, ma le difficoltà nel cederli non mancano. Soprattutto il Pipita sembra fermamente intenzionato a rimanere alla Juve. Higuain piace alla Roma, ma il giocatore non ha mai aperto alla possibilità di approdare nella capitale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Dunque resta da capire come evolverà questa situazione e poi c'è il capitolo Paulo Dybala. La Juve, nella giornata di ieri, ha deciso di rifiutare l'offerta del Tottenham e di tenersi il suo giocatore, ma le voci di mercato intorno alla Joya non sembrano spegnersi e in Francia sostengono che il Paris Saint - Germain si sarebbe fatto avanti per averlo. Ma anche il Psg avrebbe incassato il no dei bianconeri, che adesso sembrano intenzionati a tenere Dybala.

Stesso discorso varrebbe per lo scambio tra la Joya e Icardi e qui a mettersi di traverso sarebbe Andrea Agnelli. Il presidente della Juve avrebbe posto il veto di una cessione di Dybala all'Inter. Intanto i tifosi juventini si coccolano il loro numero 10 e sperano ardentemente che possa restare.

Mandzukic piace al Borussia Dortmund

La Juventus, nelle prossime settimane, cercherà di cedere uno fra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Il croato era finito nel mirino del Manchester United, ma poi la trattativa è sfumata.

Su Mandzukic ci sarebbero molte squadre tedesche e in particolare sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund. Il club tedesco è sulle tracce del giocatore della Juve da diverse settimane e adesso non resta che attendere di capire se farà un affondo decisivo per averlo oppure no. Intanto Mandzukic continua ad allenarsi alla Continassa in attesa di sapere se il suo futuro sarà a Torino o altrove.