Queste sono ore molto calde sul fronte Calciomercato visto che in Inghilterra la campagna trasferimenti sta per chiudere. La Juventus sarebbe coinvolta in alcune trattative con club d'oltremanica visto che il Tottenham sarebbe interessato a Paulo Dybala mentre il Manchester United vorrebbe Mario Mandzukic. Queste due trattative, però, sembrano destinate a tramontare. Infatti, la Juve, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, non avrebbe dato il suo benestare alla cessione di Dybala al Tottenham. Anche per quanto riguarda il croato non sembra esserci il tempo per portare avanti la trattativa con lo United.

Dybala dovrebbe restare a Torino

Negli ultimi giorni, Paulo Dybala è stato al centro del mercato. L'argentino sembrava indirizzato verso il Manchester United in uno scambio con Lukaku, scambio che poi è saltato proprio perché l'argentino non ha raggiunto un accordo con gli inglesi. Una volta sfumata la trattativa con i Red Devils per Paulo Dybala si sarebbe fatto avanti il Tottenham. La Juve sembrava orientata a cedere l'argentino agli Spurs.

Nelle ultime ore però le cose sarebbero cambiate visto che i bianconeri non sarebbero più intenzionati a cedere Dybala al Tottenham. Dunque la Joya dovrebbe restare a Torino anche se qualche operatore di mercato pensa che possa riaprirsi uno spiraglio per uno scambio con Icardi. Il bomber argentino sembra essere fuori dai piani dell'Inter e la Juve potrebbe pensare di acquistarlo anche se ad oggi i campioni d'Italia non avrebbero fatto nessuna offerta ufficiale per lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Icardi, inoltre, avrebbe il gradimento di Cristiano Ronaldo. Perciò non resta che attendere le prossime settimane per capire se ci sarà un'evoluzione su questo fronte. Al momento Dybala dovrebbe restare a Torino così come Mandzukic. Infatti, lo United avrebbe pensato di arrivare al croato ma mancano poche ore alla chiusura del mercato e nè la Juve nè lo stesso giocatore vorrebbero portare avanti un affare last minute.

Dybala oggi sarà in campo alla Continassa

La Juventus sembra ormai aver deciso e Paulo Dybala non dovrebbe essere ceduto al Tottenham.

I bianconeri avrebbero così chiuso al trasferimento in Inghilterra della Joya. Dunque Paulo Dybala questo pomeriggio sarà in campo alla Continassa insieme ai suoi compagni. La Juve si allenerà nel pomeriggio e preparerà la sfida di sabato 10 agosto contro l'Atletico Madrid. Questa partita servirà ai campioni d'Italia per vedere come procede la preparazione, dei buoni segnali Maurizio Sarri li ha già ricevuti nella giornata di ieri.

Infatti, mercoledì la Juve ha battuto per 4-0 il Novara e in gol sono andati Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Matthijs de Ligt.