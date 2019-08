Questi sono giorni molto caldi per il mercato della Juventus. Infatti, alcuni giocatori bianconeri sono nel mirino dei club inglesi. Il mercato d'oltremanica però chiuderà i battenti domani, perciò le trattative nelle prossime ore potrebbero subire delle accelerate. Tant'è che ieri sera, stando a quanto afferma Sky Sport, il Tottenham avrebbe fatto un'offerta alla Juve per Paulo Dybala. Gli Spurs avrebbero proposto ai bianconeri 70 milioni di euro per la Joya.

Adesso la palla passa al giocatore, che dovrà discutere tramite il suo agente l'ingaggio con i londinesi. Ma questa sembra essere una corsa contro il tempo, anche perché per Dybala resta aperta la questione dei diritti di immagine.

Dybala resterebbe in bilico

Paulo Dybala non sembra più essere al centro del progetto della Juve, che avrebbe deciso di venderlo per motivi tecnici. Adesso i bianconeri avrebbero ricevuto e accettato un'offerta da 70 milioni del Tottenham per l'argentino.

Dybala dovrà trattare con gli Spurs e il nodo più grande da sciogliere sarà quello dei suoi diritti di immagine. Infatti, secondo quanto riportato da Sky, la società che si occupa dell'immagine della Joya avrebbe già informato il Tottenham che se vuole assicurarsi le prestazioni di Dybala dovrà parlare anche con loro. Dunque, oltre a trovare un'intesa con il giocatore e il suo agente, gli Spurs dovranno accordarsi anche con la Image Star.

Pertanto ci sarebbero molte cose da sistemare e, visto che le ore a disposizione del Tottenham sono poche, sembra essere una corsa contro il tempo.

Per questo motivo c'è anche chi ritiene che alla fine Dybala possa andare all'Inter in cambio di Icardi. A sostenere questa tesi è stato ieri mattina il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini che ne ha parlato tramite Twitter: "I segnali sono sempre più per uno scambio Icardi-Dybala tra Juventus e Inter ma occhio al Psg".

Intanto Dybala si allena alla Continassa

In attesa di sapere quale sarà il suo futuro Paulo Dybala si allena alla Continassa. Stamattina l'argentino si è presentato al JTC come tutti i suoi compagni per la doppia seduta di lavoro. Infatti, anche oggi la Juve è scesa in campo al mattino e poi replicherà nel pomeriggio.

La seduta pomeridiana sarà particolarmente interessante visto che la squadra svolgerà una partitella amichevole contro il Novara.

Questo test servirà a Maurizio Sarri per capire se i suoi ragazzi stanno apprendendo i suoi schemi. L'amichevole contro il Novara sarà a porte chiuse, perciò i tifosi non potranno vedere questa sfida. Ma i sostenitori juventini non dovranno attendere ancora molto per vedere i loro beniamini in campo, visto che sabato 10 agosto la Juve giocherà contro l'Atletico Madrid a Stoccolma, in quell'occasione si potrà capire a che punto è la preparazione dei bianconeri.