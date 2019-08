La Juventus, questo pomeriggio, è scesa in campo alla Continassa per preparare la sfida di domani contro la Triestina. I bianconeri svolgeranno questo test amichevole per arrivare al meglio alla gara di campionato contro il Parma. Per il match del Nereo Rocco, Maurizio Sarri non dovrebbe avere a disposizione Cristiano Ronaldo che ha un piccolo fastidio muscolare. Per questo è possibile che CR7 non parta per Trieste.

Dunque domani, la Juve farà le prove generali in vista della partita del 24 agosto senza il portoghese e in attacco potrebbe trovare posto Paulo Dybala. Le decisioni di formazione Maurizio Sarri le prenderà solo dopo l'allenamento di sabato mattina. Per la gara contro la Triestina, invece, ci sarà regolarmente Matthijs De Ligt. L'olandese mercoledì a Villar Perosa non era sceso in campo a causa di una vescica al piede ma fortunatamente ha immediatamente smaltito questo fastidio e al Nereo Rocco ci sarà.

De Ligt, oggi, era nella squadra che ha vinto la partitella di fine allenamento, a condividere sui social l'immagine della squadra vincitrice è stato Paulo Dybala.

Domani la Juve partirà per Trieste

Dopo l'allenamento di oggi, i giocatori della Juventus hanno lasciato la Continassa per tornare a casa. I bianconeri, infatti, partiranno solo domani mattina alla volta di Trieste. Prima di lasciare Torino, però, la Juve si ritroverà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino e solo dopo la seduta la squadra andrà all'aeroporto di Caselle dove si imbarcherà direzione Friuli Venezia Giulia.

Maurizio Sarri per il match di sabato sera, non dovrebbe avere a disposizione Cristiano Ronaldo. CR7, oggi, ha lavorato ancora a parte e sta smaltendo il fastidio muscolare all'adduttore. Dunque La Juve al Nereo Rocco farà la prova generale in vista della prima di campionato e con ogni probabilità dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo. Domani, il tecnico dovrebbe confermare il 4-3-3 e sarà interessante capire chi giocherà in attacco.

Contro la Triestina si potrebbe vedere il tridente formato da Douglas Costa, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. In difesa, invece, accanto ad uno tra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci dovrebbe esserci Matthis De Ligt. Anche a centrocampo resta qualche dubbio, ma a gara in corso quasi certamente ci sarà spazio per Aaron Ramsey. Il gallese ha smaltito i problemi fisici e adesso è pronto a far vedere le sue qualità ai tifosi bianconeri.

Aaron Ramsey non dovrebbe essere titolare visto che dal primo minuto dovrebbero vedersi certamente Miralem Pjanic e Adrien Rabiot a completare il terzetto in mediana toccherà ad uno fra Sami Khedira e Emre Can.

Triestina - Juventus in onda su Sky Sport

Domani sera, molti tifosi della Juve saranno a Trieste per assistere alla gara amichevole contro la Triestina. Chi non potesse essere al Nereo Rocco potrà comunque assistere alla sfida della squadra di Maurizio Sarri visto che sarà trasmessa in TV.

Il fischio d'inizio del match sarà alle ore 20:30 e la sfida sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani. L'emittente satellitare trasmetterà in esclusiva l'amichevole dei campioni d'Italia e gli abbonati a Sky potranno vedere la gara anche in streaming tramite SkyGo.