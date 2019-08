In attesa della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento però di cedere alcuni esuberi. In dirittura d'arrivo sarebbe la partenza di Rugani, direzione Roma, e nella trattativa potrebbe essere coinvolto un giovane 2001 della società di Pallotta, Alessio Riccardi, ritenuto dagli addetti ai lavoro uno dei giovani italiani più interessanti.

Oltre a Rugani, possibili le partenze di Matuidi (potrebbe trasferirsi in Francia, in particolar modo al Paris Saint Germain) e Mandzukic: secondo il Corriere dello Sport infatti, la dirigenza bianconera avrebbe informato sia Higuain che Dybala della volontà della Juventus di tenerli in bianconero anche questa stagione. Una decisione un po' inaspettata, considerando il fatto che l'ex Chelsea era stato vicino alla Roma mentre il 10 bianconero interessa molto al Paris Saint Germain, in caso di partenza di Neymar.

Juventus, possibile permanenza di Higuain e Dybala

Secondo il noto giornale sportivo romano, Sarri dovrebbe contare per la prossima stagione anche su Higuain e Dybala. Entrambi gli argentini, anche per la difficoltà riscontrata dalla Juventus nel cederli, dovrebbe quindi formare il settore avanzato bianconero insieme a Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Bernardeschi. Questo potrebbe significare, come già accennato in precedenza, oltre alla possibile cessione di Matuidi, anche quella di Mandzukic.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

La punta croata, nell'ultima amichevole disputata contro la Triestina, è entrata nel secondo tempo ed è sembrato evidentemente motivato, segno evidente che potrebbe lasciare Torino in questa sessione di mercato. Come è noto, sia Borussia Dortmund che Bayern Monaco sarebbero interessati alla punta croata ma secondo le ultime indiscrezioni la punta bianconera potrebbe rientrare in uno scambio con il Barcellona, con il croato nella città catalana ed il terzino sinistro Miranda a Torino.

Il mercato della Juventus

Se fosse confermata la permanenza di Higuain, sarebbe la vittoria dell'argentino, che sin dal ritorno dal prestito al Chelsea ha espresso la volontà di rimanere in bianconero e lottare per una maglia di titolare. D'altronde, aver ritrovato Maurizio Sarri, dopo l'esperienza insieme al Napoli e al Chelsea, è stato ulteriore incentivo per Higuain per giocarsi le carte alla Juventus.

Per quanto riguarda Dybala, il grande gol realizzato nell'amichevole contro la Triestina avrebbe contribuito nella scelta della dirigenza bianconera, che avrebbe apprezzato l'impegno del 10 sia nella fase offensiva che in quella di recupero palloni.