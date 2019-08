Questi sono giorni molto caldi in casa Juventus e Fabio Paratici è a Londra per trattare con il Manchester United. I bianconeri vorrebbero cedere Paulo Dybala agli inglesi e avere in cambio Romelu Lukaku. La Juve vuole un vero numero 9 e sembra averlo trovato nel belga. Ma affinché questa trattativa possa andare in porto serve che là tutti i tasselli vadano al loro posto. Al momento l'ostacolo più grande è Paulo Dybala.

L'argentino chiede un ingaggio molto alto al Manchester United proprio perché non vorrebbe lasciare la Juve è se proprio deve farlo lo vuole fare per guadagnare di più. Adesso non resta che attendere quale sarà la decisione dell'argentino. Paulo Dybala, in questo momento, è a casa sua a Torino e non sarà alla Continassa fino al 5 agosto giorno in cui per i bianconeri termineranno le sue vacanze.

La Juve lavora su più tavoli

Per la Juventus sarà probabilmente un weekend di lavoro.

Infatti, i bianconeri sperano di chiudere lo scambio Paulo Dybala - Romelu Lukaku nel fine settimana. Per questo motivo la società ha deciso che la Joya riprenderà gli allenamenti il 5 agosto come era stato stabilito qualche settimana fa per permettergli di fare le vacanze dopo la coppa America. Dunque in questi tre giorni Dybala avrà tutto il tempo per poter riflettere sul suo futuro. Oltre ad occuparsi della questione legata agli attaccanti la Juve sarebbe in trattativa anche con il Manchester City per Joao Cancelo.

In questo affare dovrebbe rientrare anche Danilo, ma al momento la valutazione fatta dagli inglesi del loro giocatore non combacia con quella che fa la Juventus. Perciò al momento questa trattativa sembra in salita. Inoltre, Danilo al City guadagna 6 milioni e i bianconeri non sarebbero disposti a dargli la stessa cifra.

Attenzione ad Icardi

Nelle ultime ore la pista che porterebbe Mauro Icardi alla Juve si sarebbe raffreddata visto che i bianconeri vorrebbero arrivare a Romelu Lukaku.

Chissà però che nelle prossime settimane non si possa tornare ad accostare il nome del giocatore dell'Inter ai bianconeri. Infatti, se la Juve dovesse cedere Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e ovviamente Moise Kean che sarebbe ad un passo dall'Everton, allora non sarebbe da escludere l'arrivo di un nuovo attaccante. Questo nuovo attaccante potrebbe essere proprio Mauro Icardi. Tra l'altro l'argentino al momento non sembra intenzionato ad accettare le proposte di Roma e Napoli.

Icardi per lasciare l'Inter accetterebbe solo la Juve. Dunque anche questa situazione va monitorata con grande attenzione e chissà che i bianconeri non possano davvero regalare a Maurizio Sarri due nuovi bomber.