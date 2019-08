La Juventus prosegue la preparazione in vista della prima partita di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata si giocherà invece il big match contro il Napoli e sarà occasione per Sarri di testare il livello tattico ed atletico raggiunto dalla rosa bianconera. La dirigenza bianconera continua il suo lavoro sul mercato e l'esigenza principale restano le cessioni: ci sono infatti molti esuberi che potrebbero essere piazzati sul mercato entro il 2 settembre, giorno di chiusura del Calciomercato estivo.

Il difensore centrale Rugani ad esempio è vicinissimo alla Roma e si attendono novità anche su Matuidi e Mandzukic. Per quanto riguarda gli acquisti, negli ultimi giorni alcuni media inglesi hanno lanciato l'indiscrezione secondo la quale la Juventus avrebbe già individuato il primo rinforzo a parametro zero per la prossima stagione. Si tratterebbe del centrocampista danese del Tottenham Christian Eriksen, che avrebbe rifiutato la recente offerta di rinnovo di contratto promossa dalla società inglese.

Juve, Eriksen possibile acquisto a parametro zero

Christian Eriksen potrebbe essere il prossimo acquisto a zero della Juventus: il centrocampista danese del Tottenham ha il contratto in scadenza con la società inglese nel 2020 e la recente offerta di rinnovo dell'intesa contrattuale da parte degli Spurs sarebbe stata rifiutata dal giocatore, ovvero circa 11 milioni di euro a stagione. Secondo i media inglesi ci sarebbe la Juventus dietro al possibile rifiuto di Eriksen, anche se non sono escluse offerte provenienti dalla Spagna.

Come è noto infatti sia Barcellona che Real Madrid seguono il centrocampista danese, in particolar modo Zidane lo considera il profilo ideale per la mediana del Real. Eriksen è stato decisivo lo scorso anno nella cavalcata del suo Tottenham in Champions League, arrivato in finale e poi sconfitto dal Liverpool.

Il mercato della Juventus

Eriksen sarebbe l'ennesimo acquisto a zero della Juventus: ricordiamo infatti gli arrivi negli anni passati di Pirlo, Pogba, Evra, Emre Can, tutti decisivi per le vittorie bianconere, e quelli più attuali di Ramsey, Rabiot e Buffon.

Restando però sul tema cessioni, sarebbe vicina la partenza di Daniele Rugani, direzione Roma: la Juventus dovrebbe accettare un'offerta per il prestito gratuito ed un obbligo di riscatto di 25 milioni oppure prestito oneroso a 5 milioni più diritto di riscatto a 20 milioni. Per quanto riguarda Matuidi, resta vivo l'interesse del Paris Saint Germain, che potrebbe decidere di investire anche su Dybala in caso di cessione di Neymar.

Altra possibile partenza è quella di Mandzukic che potrebbe finire nello scambio con il Barcellona per portare il terzino sinistro Miranda alla Juventus.