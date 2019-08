Il Calciomercato potrebbe regalare interessanti acquisti in questi ultimi giorni di trattative: come è noto infatti solo il mercato inglese si è chiuso l'8 agosto mentre in Spagna, Germania, Francia ed Italia la scadenza è prevista per il 2 settembre. Una delle società più chiacchierate in merito a possibili trattative di mercato è sicuramente la Juventus, che deve però pensare dapprima a cedere alcuni esuberi prima di piazzare ulteriori acquisti.

Si attendono novità in particolar modo su Rugani, Matuidi e Mandzukic mentre non è esclusa la possibilità di una partenza di Emre Can e quella di Dybala. In tema arrivi sono tanti i nomi che potrebbero interessare ai bianconeri e secondo alcuni media spagnoli, in particolare AS, Neymar potrebbe rappresentare l'acquisto top di questi giorni di mercato. Anche Icardi resta uno dei principali interessi della dirigenza bianconera ma un'altra punta potrebbe entrare nella lista dei possibili arrivi alla Juventus.

Secondo Tuttosport infatti, il Barcellona avrebbe offerto ai bianconeri la punta uruguaiana Luis Suarez, oramai sul mercato per la dirigenza catalana.

Juve, Suarez offerto dal Barcellona

Secondo il noto giornale sportivo torinese, il Barcellona vorrebbe cedere la punta uruguaiana in questo calciomercato estivo e lo avrebbe offerto anche alla Juventus. Una possibilità che però non troverebbe conferme su altri giornali, anche per il pesante ingaggio che percepisce la punta catalana e soprattutto perché la Juventus, prima di acquistare, dovrà necessariamente cedere qualche esubero.

Di recente Paratici è stato a Barcellona ed avrebbe parlato di mercato con i dirigenti catalani: argomento discussione sarebbe stato soprattutto il possibile scambio Miranda - Mandzukic, con il terzino sinistro spagnolo a Torino e la punta croata a Barcellona. Qualora dovesse concretizzarsi questo scambio, la possibilità che Suarez possa lasciare la società catalana incrementerebbe. Sempre con il Barcellona, potrebbe svilupparsi un altro scambio, come scrive Tuttosport, ovvero Rakitic a Torino ed Emre Can a Barcellona.

Il mercato bianconero

Come dicevamo, resta l'esigenza della Juventus di cedere alcuni esuberi: se Mandzukic potrebbe finire, come già accennato prima, nello scambio con Miranda, il difensore centrale Rugani sarebbe vicino al trasferimento alla Roma. Potrebbe svilupparsi un prestito gratuito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro oppure un prestito oneroso da cinque milioni e un diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

Infine Matuidi potrebbe trasferirsi in Francia, magari proprio il Paris Saint Germain, sua ex squadra, il direttore tecnico francese Leonardo apprezzerebbe molto un suo ritorno a Parigi.