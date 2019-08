La Juventus si è allenata questo pomeriggio in vista della gara contro il Napoli. Per la sfida di domani in casa bianconera ci sono ancora alcuni dubbi di formazione e si risolveranno solo a poche ore dal fischio d'inizio del match. Per la partita contro il Napoli ci sono ancora alcuni dubbi di formazione che verranno sciolti nelle prossime ore. In attacco si va verso la conferma di Gonzalo Higuain che sembra nettamente favorito su Paul Dybala.

Intanto è stata ufficializzata la notizia dell'assenza in panchina di Maurizio Sarri contro la sua ex squadra. Nel corso della settimana il tecnico ha assistito spesso alle sedute della sua Juve, ma questo pomeriggio è stato sottoposto a nuovi accertamenti per vedere come sta procedendo la guarigione dalla polmonite. In seguito a nuovi esami lo staff medico della Juve ha deciso che Maurizio Sarri domani sera non potrà essere in panchina e dunque al suo posto ci sarà Giovanni Martusciello.

Martusciello sostituirà Sarri

Maurizio Sarri non potrà essere al fianco della sua Juventus domani sera. Il tecnico, infatti, non ha avuto il via libera dello staff medico e quindi contro il Napoli non sarà in panchina. Al suo posto ci sarà Giovanni Martusciello. Adesso resta solo da capire se Sarri guarderà la partita da casa oppure se sarà in uno degli Sky Box dell'Allianz Stadium.

Qualche dubbio di formazione in casa Juve

Nel pomeriggio la Juventus si è allenata alla Continassa per curare gli ultimi dettagli tattici con lo staff bianconero che ha provato la formazione che schiererà domani sera.

La certezza da cui ripartirà la Juve è il 4-3-3. In difesa è molto probabile che si rivedrà la stessa linea formata da Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Con Matthijs de Ligt che, invece, dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo, invece, ci saranno certamente Sami Khedira e Miralem Pjanic. Ballottaggio tra Blaise Matuidi e Adrien Rabiot con il primo che sembra leggermente in vantaggio sul connazionale, per completare il reparto.

Il nodo più importante di formazione riguarda l'attacco dove certamente si ripartirà da Cristiano Ronaldo ma resta ancora da capire chi giocherà insieme a lui. Infatti è possibile che ci sia la conferma di Gonzalo Higuain. Il Pipita è in vantaggio su Paulo Dybala ma, in ogni caso, il dubbio verrà sciolto definitivamente solo nelle prossime ore. In avanti, però, potrebbe esserci anche un altro piccolo nodo da sciogliere visto che Douglas Costa sembra certo del posto ma non é da escludere nemmeno l'impiego di Federico Bernardeschi.

La certezza sulla formazione della Juve la si avrà solo dopo la riunione tecnica che si terrà domani a metà pomeriggio.