A tenere banco in questo weekend è sicuramente l'inizio della Serie A, con la Juventus che aprirà ufficialmente la stagione 2019-2020 affrontando sabato 24 agosto alle ore 18:00 il Parma al 'Tardini'. La sera invece giocherà il Napoli che andrà a Firenze, in attesa della seconda giornata, quando i bianconeri affronteranno in casa propria la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Proseguono anche le trattative di mercato e la notizia principale di questi ultimi giorni di mercato è sicuramente il futuro professionale di Icardi: l'argentino, come è noto, è stato messo sul mercato dall'Inter da tempo, ma avrebbe rifiutato un'importante offerta del Napoli.

Secondo il noto sito Fcinternews.it, il giocatore avrebbe deciso di non accettare l'offerta del Napoli, un contratto di cinque anni da 7,5 milioni di euro a stagione. Inoltre la società campana avrebbe trovato anche l'intesa con l'Inter, 65 milioni per l'argentino o eventualmente 20 milioni di euro più il cartellino di Milik. Secondo il noto sito sportivo, il rifiuto di Icardi al Napoli sarebbe motivato dalla volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus.

Juventus, Icardi avrebbe rifiutato il trasferimento al Napoli

Secondo Fcinternews.it, Icardi avrebbe rifiutato un'importante offerta del Napoli: il motivo sarebbe riscontrabile nella volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus. Qualora dovesse saltare il passaggio in bianconero, al giocatore non dispiacerebbe rimanere all'Inter e giocarsi un posto da titolare a Milano. Una possibilità attualmente remota, anche se per evitare azioni legali, l'Inter ha assegnato il numero di maglia all'argentino, il 7, in teoria il numero ideale di Alexis Sanchez, che sarebbe prossimo al trasferimento all'Inter.

La Juventus in tutto questo si sente in una posizione tranquilla, considerando il fatto che l'Inter cercherà di cedere l'argentino in questa sessione di mercato, proprio per questo probabilmente sarà costretta ad diminuire le richieste sul cartellino del giocatore, attualmente di 60-70 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

L'esigenza della Juventus però resta cedere alcuni esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio: si attendono novità soprattutto su Rugani, che avrebbe dovuto trasferirsi alla Roma ma in questo momento la trattativa è in stand by, così come su Matuidi e Mandzukic.

Gli agenti del francese avrebbero dichiarato che il giocatore vuole rimanere alla Juventus mentre sulla punta bianconera ci sarebbe l'interesse del Barcellona. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile scambio fra il croato e il terzino sinistro Miranda, che andrebbe a fare la riserva di Alex Sandro.