Resta probabilmente uno degli argomenti principali di Calciomercato, considerando che ci si avvia alla chiusura delle trattative, prevista per il 2 settembre: si parla del possibile trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain. Come è noto infatti il giocatore brasiliano vorrebbe lasciare Parigi e rilanciarsi in un altro campionato, probabilmente la meta più ambita resta sempre la Spagna, ma non è da escludere un possibile approdo in Italia.

Proprio il Mundo Deportivo, noto giornale sportivo spagnolo, ha raffigurato in prima pagina il brasiliano con quattro maglie: quella della Juventus, del Paris Saint Germain, del Real Madrid e del Barcellona. Dimostrazione che le mete possibili per il centrocampista offensivo brasiliano siano proprio queste società: una conferma a Parigi, un ritorno magari al Barcellona, un passaggio clamoroso al Real Madrid, oppure una nuova esperienza alla Juventus, dove si rilancerebbe con Cristiano Ronaldo.

Juventus, possibilità per Neymar

Se i media italiani smentiscono la possibilità di un arrivo del brasiliano, in Spagna, in particolar modo il Mundo Deportivo, i giornali sembrano alimentare questa trattativa, proprio perché la Juventus avrebbe una carta che piace molto alla società francese: si tratta di Dybala, l'argentino è considerato dalla dirigenza francese il profilo ideale come sostituto del centrocampista offensivo brasiliano.

Secondo alcune indiscrezioni, la trattativa potrebbe svilupparsi su un'offerta bianconera da 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala. Inoltre la Juventus non avrebbe problemi a pagare il lauto ingaggio percepito da Neymar, ovvero 37 milioni di euro a stagione.

Paris Saint Germain avrebbe rifiutato due offerte di Real e Barca

Tuttosport ha poi confermato che il Paris Saint Germain di recente avrebbe rifiutato due offerte per il brasiliano da parte di Real Madrid e Barcellona: la società di Perez sarebbe stata disposta a pagare Neymar 100 milioni di euro aggiungendo anche i cartellini di Bale, Navas e James Rodriguez.

La società catalana invece avrebbe promosso un'offerta per un prestito e un diritto di riscatto per un totale di 150 milioni di euro. Quest'ultima proposta sarebbe stata rifiutata perché ritenuta bassa (il Paris Saint Germain valuta il giocatore più di 200 milioni di euro), inoltre vorrebbe l'obbligo di riscatto e non il diritto. Si attendono novità da questo fronte: come è noto la dirigenza bianconera, in caso di cessione di alcuni esuberi, vorrebbe regalare un altro acquisto ai tifosi.

Sicuramente il brasiliano potrebbe essere la ciliegina sulla torta per un calciomercato davvero importante da parte della Juventus.