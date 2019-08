La Juventus è impegnata a preparare l'importante match della seconda giornata di Serie A, che vedrà i bianconeri affrontare all'Allianz Stadium il Napoli di Carlo Ancelotti, match previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. Non dovrebbe essere presente sulla panchina bianconera Maurizio Sarri, grande ex della partita che per motivi di salute dovrebbe restare a casa rientrando dopo la sosta per le nazionali.

A tal proposito il 'Corriere della Sera' ha dato rilevanza sul suo giornale ad una foto di Maurizio Sarri in cui è immortalato con una sigaretta in mano mentre scattava un selfie con un tifoso bianconero. Il tecnico toscano non dovrebbe neanche fumare proprio per rendere più agevole e veloce il recupero dalla polmonite ma lo stesso giornale però conferma come non sia da escludere la possibilità di vedere sulla panchina bianconera il tecnico toscano, una decisione definitiva dovrebbe essere presa venerdì pomeriggio.Il tecnico toscano vorrà esserci perché affronterà il suo passato, quel Napoli che negli ultimi anni è riuscito a mettere in discussione il dominio in Serie A della Juventus.

Juventus, Sarri immortalato con la sigaretta

Dopo il sorteggio dei gironi di Champions League il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato di diversi argomenti, dal mercato fino ad arrivare al big match contro il Napoli di sabato sera. In particolar modo avrebbe sottolineato il fatto che Sarri difficilmente sarà della partita perché la polmonite non va sottovalutata, ecco perché è probabile possa rientrare dopo al sosta delle nazionali. Di certo la foto scattata a Sarri conferma come il tecnico toscano nonostante la polmonite, non abbia perso il vizio del fumo.

A proposito del sorteggio di Champions League, la Juventus giocherà contro Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca, in un girone sicuramente abbordabile rispetto agli altri

Il mercato della Juventus

A proposito di Sarri, nelle ultime ore sarebbe rimbalzata la voce seconda la quale il tecnico toscano non considererebbe titolare Paulo Dybala, preferendogli in particolar modo Higuain. Non è quindi da escludere la cessione del 10 bianconero prima della fine del Calciomercato, prevista per il 2 settembre.

Si parla di una possibile offerta del Paris Saint Germain che ha praticamente venduto Neymar al Barcellona. Manca infatti solo l'ufficialità per il passaggio dell'attaccante brasiliano alla società catalana. Oltre a Dybala, a rischio cessione ci sarebbero Rugani, Matuidi e Mandzukic: per quanto riguarda il difensore e la punta le ultime voci sembrano confermare una possibile doppia offerta della Roma per i due giocatori.