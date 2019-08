Sabato 31 agosto, alle ore 20.45, all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big-match tra Juventus-Napoli. Siamo solo alla seconda giornata di campionato e già due favorite allo scudetto 2019/2020 si dovranno affrontare. Entrambe le compagini sono reduci da un trionfo nel primo turno di Serie A, ma questa sfida si preannuncia delicata e spettacolare. L'intero evento sarà visibile in tv, ma anche in streaming online su Sky.

Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming online

Coloro che non potranno prendere parte dal vivo a questa sfida di campionato non dovranno preoccuparsene. La diretta Juventus-Napoli sarà trasmessa in televisione su Sky Sport Serie A al canale 202 e su Sky Sport al tasto 251 del telecomando. Gli abbonati hanno l'opportunità di poter seguire la sfida del sabato sera anche in streaming online su SkyGo, basta possedere un'efficiente linea internet.

La sfida sarà visibile anche su Now Tv, la piattaforma streaming e on-demand di proprietà del colosso satelliare. A differenza di Sky, Now Tv non prevede alcun vincolo di abbonamento. Per via dell'esclusiva di Sky su Juve-Napoli, i clienti Dazn non potranno seguire il big-match dell'Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni Juventus-Napoli: Sarri forse presente in panchina

Nel primo incontro di Serie A, la Juventus ha fronteggiato il Parma in trasferta vincendo di misura per 1-0.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Quella di quest'anno è una squadra del tutto nuova, guidata da Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli non ha potuto prendere parte alla prima giornata di campionato per via di una polmonite, ma ci tiene ad essere presente sabato sera contro la sua ex squadra. In campo non mancherà Cristiano Ronaldo, il quale dovrebbe posizionarsi in un 4-3-3 accanto a Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Alle spalle di questi tre attaccanti dovrebbero agire Khedira, Pjanic e Matuidi, mentre in difesa non dovrebbero mancare De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro.

In porta ci sarà sicuramente Szczesny.

Per quanto riguarda il Napoli, la squadra allenata da mister Ancelotti è reduce da una vittoria contro la Fiorentina avvenuta in rimonta e culminata per il risultato di 4-3. Per i partenopei, la nuova stagione è iniziata con delle partite molto impegnative; infatti, dopo il big-match al Franchi ora c'è da superare lo scoglio 'Juventus'. La probabile formazione della squadra campana dovrebbe realizzarsi sul 4-2-3-1 con Meret tra i pali e supportato dai difensori Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam.

Allan e Zielinski dovrebbero agire da mediani e alle spalle di Callejon, Ruiz e Insigne mentre Mertens dovrebbe essere schierato come unica punta centrale.