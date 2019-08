La Juventus prosegue la preparazione estiva e sabato 17 agosto si disputerà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. I bianconeri testeranno il lavoro effettuato da Maurizio Sarri, mentre la dirigenza deve sistemare la rosa cercando di piazzare gli esuberi sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala.

Per quanto riguarda Perin, se inizialmente l'idea della dirigenza bianconera era quello di cederlo, probabilmente resterà a Torino per recuperare dall'infortunio di fine della scorsa stagione, stessa cosa per Pjaca. Come scrive tuttomercatoweb.com, la lista cessione di Paratici e di Nedved è lunga, ma non tutti i giocatori prima menzionati lasceranno Torino.

Le possibili cessioni della Juventus

Secondo tuttomercatoweb.com, per il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici si prospettano due settimane piene di lavoro, sia in tema cessioni che in quello degli arrivi.

A Villar Perosa, lo stesso direttore ha ribadito che ha piena fiducia nella rosa bianconera, non esponendosi molto sul mercato. Anche in merito all'eventuale acquisto di Icardi, ha preferito non rispondere. Resta però la necessità da parte della Juventus di sistemare il bilancio, 'provato' dai pesanti investimenti che hanno riguardato soprattutto gli acquisti di De Ligt e Demiral. A lasciare Torino dovrebbe essere Rugani, che a quanto pare ha le valigie in mano. Una delle sue possibili destinazioni sarebbe il Monaco.

Matuidi, Mandzukic e Higuain e Dybala

Per quanto riguarda invece i centrocampisti, sono in rialzo le quotazioni di Khedira, che potrebbe quindi rimanere alla Juventus, mentre dovrebbe partire Matuidi. Il nazionale francese piace al Monaco e al Paris Saint Germain: la società francese potrebbe investire anche su Dybala, che potrebbe essere il sostituto del centrocampista offensivo brasiliano Neymar.

Come è noto infatti quest'ultimo dovrebbe lasciare la Francia, con Barcellona e Real Madrid che vorrebbero acquistarlo. A rischio cessione ci sono anche le altre due punte Mandzukic e Higuain: il croato piace al Bayern Monaco, mentre l'argentino è apprezzato sempre dalla Roma. Difficilmente però dovrebbero lasciare Torino tutte e tre le punte prima menzionate, anche se dovesse arrivare Icardi dall'Inter.

L'argentino piace anche a Napoli e Roma: per quanto riguarda il suo possibile trasferimento alla società di Pallotta, si parla di una trattativa che dovrebbe riguardare anche Dzeko, con il bosniaco a Milano e l'argentino a Roma più un conguaglio economico da 40-50 milioni di euro per l'Inter.