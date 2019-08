La Juventus, ad una settimana dall'inizio de campionato, deve sicuramente lavorare sul mercato per piazzare alcuni esuberi sul mercato, al fine di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Ci sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Solo dopo alcune partenze potrebbero esserci altri pesanti investimenti, su tutti il nome più chiacchierato resta quello di Mauro Icardi, punta finita oramai fuori rosa all'Inter.

Secondo alcune indiscrezioni, l'acquisto del giocatore sarebbe apprezzato anche da Cristiano Ronaldo, che ritiene l'argentino la punta ideale per il suo gioco. Arrivano importanti notizie anche dalla Spagna, esattamente da Fichajes.com, ed ulteriori conferme anche dal noto sito tuttomercatoweb.com, che sembrano ribadire come Mauro Icardi voglia trasferirsi solo alla Juventus.

Juve, Icardi vuole trasferirsi in bianconero

Secondo i noti media sportivi prima menzionati, la possibilità che Icardi si possa trasferire alla Juventus è concreta.

Tutto però passa dalle cessioni, in particolar modo dalle punte, con Manduzkic che piace al Bayern Monaco, Higuain che è apprezzato dalla Roma e Dybala che potrebbe finire al Paris Saint Germain come sostituto del centrocampista offensivo brasiliano Neymar. Proprio tuttomercatoweb.com sottolinea come i bianconeri vogliano aspettare fine mercato per promuovere un'offerta al ribasso per l'argentino: attualmente l'Inter chiede circa 70 milioni di euro mentre l'idea del direttore sportivo bianconero Paratici sarebbe quella di offrire circa 40 milioni di euro all'Inter per il giocatore.

Il motivo è che l'argentino è in scadenza di contratto nel 2021, e quindi il suo prezzo, qualora dovesse rimanere fuori rosa, potrebbe ulteriormente svalutarsi. Secondo tuttomercatoweb.com, la Juventus avrebbe pronto un contratto di cinque anni a 9,5 milioni di euro a stagione per l'argentino.

Su Icardi l'interesse della Roma

Restano però diverse le competitor della Juventus per Icardi: su tutte spicca la Roma, alla ricerca di una punta in caso di partenza di Dzeko.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe svilupparsi una trattativa fra Inter e Roma, con Icardi nella società di Pallotta e Dzeko a Milano più offerta cash da 40-50 milioni di euro. L'Inter preferirebbe che l'argentino si trasferisse alla società di Pallotta e non alla Juventus. Ci attendiamo novità soprattutto per fine agosto, ma i bianconeri dovranno necessariamente dedicarsi anche alle cessioni per motivi di bilancio.

Gli investimenti pesanti sul mercato hanno 'provato' sicuramente le finanze bianconere.