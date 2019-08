La Juventus prosegue la preparazione estiva, con il lavoro che sta riguardando soprattutto la parte tattica ed atletica.

Maurizio Sarri potrà testare il livello della rosa bianconera già sabato 17 agosto alle ore 20:45 contro la Triestina.

La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro alla ricerca di rinforzi utili al gioco del tecnico toscano. L'esigenza principale però è la cessione di alcuni esuberi, come confermato anche da Paratici durante la tradizionale amichevole di Villar Perosa fra Juventus A e Juventus B.

Sono tanti i giocatori a rischio partenza: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala.

Secondo Tuttosport però le cessioni più imminenti sarebbero quelle del difensore centrale Daniele Rugani (che nell'amichevole di Villar Perosa non ha giocato neanche un minuto) e del centrocampista francese Blaise Matuidi.

Juventus, si attendono le cessioni di Rugani e Matuidi

Secondo il noto giornale sportivo torinese, le prossime cessioni dei bianconeri potrebbero essere quelle di Rugani e di Matuidi.

Sui due giocatori ci sarebbe l'interesse del Monaco, la società francese per il difensore centrale potrebbe investire anche 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il nazionale francese, oltre al Monaco, anche il Paris Saint Germain sarebbe interessato, soprattutto dopo il ritorno a Parigi come direttore tecnico di Leonardo, da sempre grande estimatore di Matuidi.

Dopo Rugani ed il nazionale francese, un altro giocatore che potrebbe lasciare a breve la Juventus è la punta Mario Mandzukic, che piace in Germania.

Interessa infatti a Borussia Dortmund e al Bayern Monaco, e in caso di acquisto da parte della società bavarese si tratterebbe di un ritorno.

Sono invece in rialzo le quotazioni di Sami Khedira per una permanenza alla Juventus, soprattutto dopo l'ottima prestazione in International Champions Cup: secondo Tuttosport infatti il tedesco potrebbe rimanere a Torino.

Il mercato della Juventus

Si attendono novità anche su Higuain e Dybala: la punta ex Chelsea, come è noto, vuole rimanere a Torino, anche in caso di possibile arrivo di Icardi dall'Inter.

Il maggior introito per la Juventus potrebbe arrivare dalla cessione di Paulo Dybala, che dopo la chiusura del mercato inglese, potrebbe unicamente trasferirsi in Spagna, in Francia o eventualmente rimanere in Italia, magari in uno scambio con l'Inter che porterebbe Icardi a Torino. Sul numero 10 bianconero però rimane notevole l'interesse del Paris Saint Germain, soprattutto in caso di cessione di Neymar al Barcellona o al Real Madrid.

Dybala rappresenterebbe infatti il sostituto ideale del centrocampista offensivo brasiliano e dalla sua partenza la Juventus potrebbe ricavare una somma vicina ai 100 milioni di euro.