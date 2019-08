In attesa del big match contro il Napoli, la Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri: resta però l'esigenza della dirigenza bianconera di piazzare sul mercato alcuni esuberi che avrebbero difficoltà a giocare titolari questa stagione. I nomi più chiacchierati restano Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma mentre per il centrocampista francese la possibilità che resti alla Juventus sono notevoli (lo ha confermato anche il suo agente sportivo), più probabili sono le partenze del difensore centrale e della punta.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Tuttomercatoweb.com, entrambi i giocatori potrebbero finire alla Roma: come è noto infatti il centrale bianconero interessa alla società di Pallotta ma la distanza di valutazione fra le due società ha fatto rallentare la trattativa. La Roma infatti vorrebbe investire circa 20 milioni di euro mentre la Juventus vuole almeno 30 milioni di euro. Potrebbe quindi esserci la possibilità di un inserimento di Mandzukic nella trattativa, che piace al tecnico della Roma Fonseca.

Juve, possibile doppia cessione alla Roma

Secondo il noto sito sportivo, ci potrebbe essere una doppia cessione alla Roma e riguarderebbe due dei giocatori considerati esuberi dalla dirigenza bianconera, ovvero Rugani e Mandzukic. I due fra l'altro sono i candidati ad essere esclusi dalla lista da presentare per la Champions League, e le possibilità che lascino Torino entro il 2 settembre sono notevoli.

Se quindi per Rugani la trattativa sarebbe già avviata da tempo con la Roma, per Mandzukic sarebbe una novità dell'ultima ora. Fra l'altro, secondo le ultime indiscrezioni, la punta croata avrebbe rifiutato il trasferimento al Paris Saint Germain e la possibilità Roma potrebbe concretizzarsi. Mandzukic con Dzeko formerebbe una coppia super, in grado di garantire fisicità e qualità al settore avanzato della Roma.

Il mercato della Juventus

I bianconeri quindi sperano in questa doppia cessione, anche perché l'idea sarebbe quella di fare un importante investimento per il settore avanzato: rimane libera infatti la maglia numero nove, anche se difficilmente sarà quella di Icardi. L'argentino infatti vorrebbe rimanere a Milano nonostante la dirigenza avrebbe confermato la volontà di considerarlo un fuori rosa. Resta la possibilità Napoli per l'argentino, che secondo le ultime indiscrezioni, prima di ufficializzare un arrivo nel settore avanzato (si parla di Llorente, ex Tottenham), vorrebbe aspettare l'evolversi della situazione Icardi con l'Inter.

Come è noto infatti il Napoli avrebbe pronta un'importante offerta per l'argentino: 65 milioni alla società di Suning e un ingaggio di diversi anni al giocatore da 7,5 milioni di euro a stagione.